Parayla vatandaşlık veren ülkeler

01 Kasım 2016 Salı, 10:00:44 | Güncelleme: 15 Ocak 2017 Pazar, 09:58:05
İşte para karşılığı vatandaşlık veren ülkelerin listesi
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ABD
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-1 milyon dolarlık yatırım -10 kişilik istihdam zorunluluğu -4 kişilik aile için 580 bin dolar hibe
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Dominika
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-150 bin dolarlık hibe -4 kişilik aile için 260 bin dolar hibe -200 bin dolarlık gayrimenkul
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Malta
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-Malta'ya 650 bin euro hibe -En az 350 bin euroluk gayrimenkul -150 bin euroluk devlet tahvili
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Yunanistan
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-250 bin euroluk gayrimenkul -4 kişilik aile için 300 bin euro hibe -İkamet etme zorunluluğu yok
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Dominik
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Dominik Cumhuriyeti'nde 100 bin dolar yatırıma vatandaşlık hakkı verirken, eş ve çocuk varsa tutar 200 bin dolara çıkıyor
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Kanada
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Kanada'da 400 bin dolarlık yatırımla birlikte, 800 bin dolarlık varlık istiyor
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Avusturya
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Avusturya'da 6-10 milyon Euro’luk risk sermayesi yatırımı gerekiyor. Vakıflara 2 milyon Euro’luk bağışlar karşılığında da vatandaşlık hakkı veriliyor
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Guatemala
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Guatemala'da beş yıllık devlet tahvillerine en az 50 bin dolarlık yatırım vatandaşlık için yeterli oluyor
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Hong Kong
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Hong Kong'da Yaklaşık 1 milyon 260 bin dolar tutarında bir yatırımla ülke vatandaşlığına sahip olmak mümkün
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Makedonya
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Makedonya'da 40 bin Euro’luk gayrimenkul alan yabancılara bir yıllık oturma izni, 400 bin Euro değerinde yatırım yapana ve en az 10 işçi istihdam edene ise vatandaşlık tanınıyor
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Saint Kitts ve Nevis
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Saint-Kitts ve Nevis'de hükümet tarafından onaylanan projelere 400 bin ile 1 milyon dolar arası yatırım yapmak gerekiyor
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Uruguay
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Uruguay'da vatandaşlık için yatırım gerekli değil ancak kişi başı aylık 1200 dolar gelir şart. Önce geçici ikamet, üç yıl sonra vatandaşlık veriliyor
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Almanya
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Almanya'da gerekli olan minimum yatırım miktarı 250 bin Euro olarak belirlenirken, bu tutarın Alman vatandaşlarına istihdam yaratması gerekiyor
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Arnavutluk
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Arnavutluk'da ülkede 200 bin dolar yatırım yapan işadamları vatandaşlık hakkını kazanıyor
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Avustralya
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Avustralya'da 4,7 milyon dolarlık yatırımla yatırımcı vizesi alan bölgeye yerleşebiliyor
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Güney Kıbrıs
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Güney Kıbrıs'da 3 milyon euroya AB pasaportu almak mümkün
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İngiltere
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İngiltere'de beş yıl süreyle İngiltere topraklarında 1 milyon sterlin tutarında yatırım yapanlar vatandaşlık hakkı kazanıyor
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İrlanda
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İrlanda'da 500 bin euroluk yatırım yapanlar, hükümetin belirlediği tarihte ülke vatandaşı olabiliyor
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İspanya
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İspanya'da ise 160 bin euro ve üzerinde konut ve gayrimenkul alanlara İspanya’da oturma izni ve AB içinde serbest seyahat ve çalışma olanağı tanıyor
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Karadağ
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Karadağ'da ise 500 bin Euro’dan fazla yatırım yapan işadamlarına vatandaşlık hakkı veriliyor
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Letonya
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Letonya'da yatırımcının vatandaşlık almak için kırsal alandan 71 bin 500 Euro tutarında ya da büyük şehirlerden 143 bin Euro tutarında gayrimenkul satın alması yeterli
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Portekiz
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Portekiz'de 500 bin euroluk gayrimenkul alana ikamet hakkı, 1 milyon euro yatırım yapana ise vatandaşlık veriliyor
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Slovakya
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Slovakya'da vatandaşlık için istenen yatırım miktarı 1 milyon euro
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Ukrayna
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Ukrayna'da şirket adına açılan banka hesabında 100 bin dolarla sınırsız oturum hakkı alınıyor
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Yeni Zelanda
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Yeni Zelanda'da vatandaşlık hakkı kazanmak için seçilen programa bağlı olarak 1 milyon dolar ile 7 milyon dolar arasında yatırım yapılması gerekiyor.
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GAZETE HABERTÜRK Küresel ekonomide yaşanan sorunlar nedeniyle yabancı yatırımcı çekme konusunda sıkıntı yaşayan bazı Avrupa ülkeleri, dar boğazı tahvil karşılığında vatandaşlık vererek aşmakta buldu.
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Daha fazla yabancı yatırımcı çekmek için “tahvil satın alınması karşılığında vatandaşlık” veren Macaristan 300 bin Euro, Bulgaristan ise 512 bin Euro karşılığında kendisinden devlet tahvili alan yatırımcılara vatandaşlığın yolunu açıyor.
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Toplam 185 Türk tahvil alarak Avrupa vatandaşlığını elde etmiş oldu.
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BİR AYDA OTURMA İZNİ ALINABİLİYOR
Yurtdışı yaşam, sağlık ve eğitim alanında danışmanlık hizmeti veren Yeni Bir Hayat Genel Müdürü Şevki Akaydın, Macaristan’dan 300 bin Euro’luk devlet tahvili alımı yapan bir yatırımcının sadece 2-4 hafta içerisinde ülkede ömür boyu geçerli daimi oturma izni alabildiğini belirtti.
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VATANDAŞLIK İÇİN DİL ZORUNLULUĞU YOK
Akaydın, “Vatandaşlık için dil zorunluluğu yok, herhangi bir sınava girmeden vatandaşlık alınabiliyor. Vatandaşlık için gayrimenkul yatırımı ya da iş kurmak gibi şartlar da söz konusu değil“ diye konuştu. İşte parayla vatandaşlık veren diğer ülkeler...