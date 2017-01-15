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Parayla vatandaşlık veren ülkeler

01 Kasım 2016 Salı, 10:00:44

İşte para karşılığı vatandaşlık veren ülkelerin listesi

  • 1
    1 | 55

    ABD

  • 2
    2 | 55

    -1 milyon dolarlık yatırım
    -10 kişilik istihdam zorunluluğu
    -4 kişilik aile için 580 bin dolar hibe

  • 3
    3 | 55

    Dominika

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