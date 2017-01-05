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Mardan Palace 15 milyon liralık davayı kaybetti

Antalya'da bir dönem dünyanın en lüks oteli seçilen ve birçok alacaklıyla icralık ve mahkemelik olan Mardan Palace Hotel, 3 inşaat firmasının açtığı yaklaşık 15 milyon liralık alacak davasını kaybetti

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:49:31 Güncelleme: 10:54:49 DHA

Aksu İlçesi Kundu turizm bölgesinde 2009 yılında Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 1.4 milyar dolara mal edilen Mardan Palace Hotel, inşaat dönemine ilişkin 3 inşaat firmasının açtığı alacak davasını kaybetti. Mardan Palace Otel'e Asya İnşaat A.Ş., Güçlü İnşaat Ltd ve Ekodizayn İnşaat Peyzaj Ltd firmaları bileşeni, 10 milyon 26 bin TL ile 3 milyon 26 bin liralık alacaklarına ilişkin dava açtı.

180 bin metrekarelik alanda konumlanan ve yapımında bir bölümü altında kaplanan, 500 bin kristal kullanılan Mardan Palace Otel'in stadı, 5 blok sport oteli, otelin tüm peyzaj işlerini yapan inşaat firmaları, 2009 yılında alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle icraya gitti. Mardan Palace Hotel'in avukatları ise sözkonusu inşaat ve peyzaj firmalarının alacak miktarını şişirdiğine dair itiraz etti.

2009'un Kasım ayında başlayan hukuki süreç, Antalya 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sonuçlandı. Duruşmaya Mardan Palace Hotel'i temsilen avukat Murat Türkal, Asya-Güçlü ve Ekodizayn firmalarını temsilen ise avukat Ali Kuş katıldı. Mahkeme, Mardan Palace yönetiminin itirazını reddederek, 2010 yılından itibaren olmak üzere 13 milyon 52 bin TL alacak ile 1 milyon 690 bin TL de tazminat olmak üzere 2009 yılından kalan alacağın faiziyle birlikte toplam 14 milyon 742 bin TL olarak firmalara ödenmesine karar verdi.

Sözkonusu firmalar yine aynı işler kapsamındaki 8 milyon 107 bin dolar alacaklarına karşı başka bir davayı da 2015 yılında kazanmış ve Mardan Palace Hotel bu kararı temyiz etmişti. Yargıtay'da temyiz aşamasındaki 2015 yılı tarihli karar ve son kararla birlikte Mardan Palace Otel, Asya-Güçlü ve Ekodizayn firmalarına 30 milyon TL'yi aşkın alacak davasını kaybetmiş oldu.

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