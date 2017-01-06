2017'de gidilmesi gereken yerler

06 Ocak 2017 Cuma, 12:40:38 | Güncelleme: 13:01:23
ABD'nin saygın gazetelerinden The New York Times, okurları için 2017'de gidilmesi gereken 52 yerin listesini yayınladı. Türkiye'den de bir tatil cenneti listeye girdi
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ABD'li yayın organı The New York Times, dünyada tarih, kültür, mimari, gastronomi, spor ve doğal güzellikler gibi farklı alanlarda öne çıkan turizm destinasyonlarını belirledi. İşte 2017 yılında gidilmesi gereken yerler...
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1. Kanada
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2.Atacama Çölü, Şili
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3.Agra, Hindistan
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4. Zermatt, İsviçre
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5. Okavango, Botsvana
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6. Dubrovnik, Hırvatistan
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7. Grand Teton Ulusal Parkı, ABD
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8. Tijuana, Meksika
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9. Detroit, ABD
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10. Hamburg, Almanya
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11. Marrakesh, Fas
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12. Greenville, ABD
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13. Pedregal, Ekvador
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14. Penzance, İngiltere
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15. Osaka, Japonya
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16. Stockholm, İsveç
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17. Sikkim, Hindistan
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18. Île de Porquerolles, Fransa
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19. Madagaskar
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20. Sanya, Çin
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21. Kıbrıs
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22. Great Barrier Reef, Avustralya
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23. Minneapolis, ABD
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24. Kingston, Jamaika
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25. Comporta, Portekiz
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26. Kazakistan
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27. Gabon
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28. Atina, Yunanistan
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29. Northwest, Porto Riko
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30. Chiang Mai, Tayland
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31. Napa Vadisi, ABD
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32. Puerto Escondido, Meksika
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33. Sedona, ABD
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34. Madrid, İspanya
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35. Ketchum, ABD
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36. Maldivler
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37. Calabria, İtalya
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38. Antequera, İspanya
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39. Lofoten Adaları, Norveç
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40. Iberá Wetlands, Arjantin
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41. Istria, Hırvatistan
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42. Placencia, Belize
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43. Langtang Region, Nepal
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44. Bozcaada, Türkiye
Çanakkale'ye bağlı olan Bozcaada, mütevazı boyutlarına rağmen, yaygın olarak bilinen Corvus da dahil olmak üzere altı bağbozumu evini barındırıyor. Asmaların ötesinde, koy, antik kalıntılar, iki kumsal ve latte renkli Osmanlı kalesi de bulunuyor.