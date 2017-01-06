2017'de gidilmesi gereken yerler

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44. Bozcaada, Türkiye

Çanakkale'ye bağlı olan Bozcaada, mütevazı boyutlarına rağmen, yaygın olarak bilinen Corvus da dahil olmak üzere altı bağbozumu evini barındırıyor. Asmaların ötesinde, koy, antik kalıntılar, iki kumsal ve latte renkli Osmanlı kalesi de bulunuyor.