TURİZM HABERLERİ
06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
TURİZM

2017'de gidilmesi gereken yerler

06 Ocak 2017 Cuma, 12:40:38

ABD'nin saygın gazetelerinden The New York Times, okurları için 2017'de gidilmesi gereken 52 yerin listesini yayınladı. Türkiye'den de bir tatil cenneti listeye girdi

  • 1
    1 | 53

    ABD'li yayın organı The New York Times, dünyada tarih, kültür, mimari, gastronomi, spor ve doğal güzellikler gibi farklı alanlarda öne çıkan turizm destinasyonlarını belirledi. İşte 2017 yılında gidilmesi gereken yerler...

  • 2
    2 | 53

    1. Kanada

  • 3
    3 | 53

    2. Atacama Çölü, Şili

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300