TURİZM
11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Termal turizm
TURİZM

Soğuk hava nedeniyel termal tatile yönelenlerin sayısı arttı

Yaz aylarında eşsiz plajlarıyla turistleri çeken Ege Bölgesi, kış mevsiminde de termal tesisleriyle turizmde "sıcak" günler yaşıyor.

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:40:14 Güncelleme: 14:42:12 AA

Termal zenginlikleriyle kış turizminde önemli yere sahip İzmir, Denizli ve Aydın'da turizmciler, yerli ve yabancı turistlerin gösterdiği ilginin mutluluğunu yaşıyor.

İzmir'in Balçova ilçesinde adını Truva Savaşı'nın ünlü komutanı Agamemnon'dan alan ve Büyük İskender'in de askerlerinin iyileştiği rivayet edilen kaplıcalar, başta Norveç olmak üzere İskandinav ülkeleri vatandaşlarından yoğun talep görüyor.

BALÇOVA'DA YOĞUNLUK YÜZDE 80'İ BULDU

Balçova Termal Otel baş fizyoterapisti Burcu Aplak Arin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığını belirtti.

Turistlerin eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra sağlıklarını korumak ve geliştirmek için de termal tesislerini tercih ettiğini anlatan Arin, kış aylarında talebin arttığını, yüzde 80 doluluk oranına ulaştıklarını söyledi.

PAMUKKALE VE KARAHAYIT'TA YOĞUNLUK

Denizli'de termal kaynakların bulunduğu Pamukkale ve Karahayıt bölgesi, kış mevsiminde termal turizmde yoğunluk yaşıyor.

Yerli ve yabancı turistler, kış mevsiminde Pamukkale travertenlerinde sıcak suyun buharının oluşturduğu görsel şöleni izleyip travertenler üzerindeki yürürken, soğuk havada bölgedeki termal tesislerden yararlanıyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, 12 ay boyunca sürdürebilir turizmin yapıldığı ender yerlerden birisi olan Pamukkale bölgesinin kış aylarında yoğun olarak termal özelliğinden dolayı misafir ağırladığını belirtti.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı misafirlerin burada hem tatillerini yaptıklarını hem de termal kaynaklardan faydalanarak tedavi olduklarına dikkati çeken Şen, "Sömestirde yoğun bir rezervasyon talebimiz var otellerde. Yüzde 100'e yakın doluluk oranlarına erişmesini bekliyoruz." dedi.

GERMENCİK RUS TURİSTLERİ AĞIRLIYOR

Yaz turizminde Kuşadası ve Didim gibi önemli ilçelere sahip Aydın, kış aylarında da Germencik ve Buharkent gibi ilçelerde bulunan termal tesislerle turizmdeki hareketliliğini koruyor.

Germencik'te bulunan Dağ Termal'in İşletme Müdürü Servet Soylu, "122 oda kapasiteli tesisimiz hafta içi yüzde 80, hafta sonu ise yüzde 100 doluluk oranına ulaşıyor. Yurt dışından gelen misafirlerimizin ağırlığı Rusya'dan geliyor." diye konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Turizmde ruble kredisi dönemi!
TURİZM

Turizmde ruble kredisi dönemi!
Rusya'dan 3 milyon turist bekleniyor
TURİZM

Rusya'dan 3 milyon turist bekleniyor
'En parlak süpernova'nın sırrı çözüldü
TURİZM

Sırrı çözüldü! Bilim dünyası açıkladı
Ballıca Mağarası'na geziler nisanda başlıyor
TURİZM

Başvurular nisanda başlıyor! Görenleri büyülüyor
Rus turistlerin en çok aradığı tatil bölgesi Türkiye
TURİZM

Rus turistlerin en çok aradığı kelime...
Dünyanın en lüks otel odası Katara süit
TURİZM

Dünyanın en lüks otel odası!
2017'de gidilmesi gereken yerler
TURİZM

2017'DE GİDİLMESİ GEREKEN 52 YER
Vizesiz gidilebilen ülkeler
TURİZM

İŞTE VİZESİZ GİDEBİLECEĞİNİZ ÜLKELER
Mardan Palace 15 milyon liralık davayı kaybetti
TURİZM

MARDAN PALACE'A 15 MİLYON TL'LİK ŞOK!
Turizmde yeni strateji: "Sahada destinasyon odaklı tanıtım"
TURİZM

TURİZMDE YENİ STRATEJİ!
Instagram 2016'nın en popüler yerlerini açıkladı
TURİZM

2016'NIN EN POPÜLER YERLERİ AÇIKLANDI
Soğuk hava nedeniyel termal tatile yönelenlerin sayısı arttı
TURİZM

SOĞUK HAVA 'TERMAL TURİZME' İYİ GELDİ!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme