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Uludağ'da sömestir tatili yoğunluğu

22 Ocak 2017 Pazar, 14:34:25 AA

Okulların kapanmasının ardından Uludağ'da yaşanan yoğunluk devam ediyor

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    Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, okullarda yarıyıl tatiline girilmesinin ardından yaşanan yoğunluk sürüyor.

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    AA muhabirinin Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, ''oteller bölgesi''nde kar kalınlığı 1 metre 90 santimetre ölçüldü.

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    Hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere en düşük 9, en yüksek 1 derece olduğu Uludağ'da hava açık. Kar yağışının salıdan itibaren yeniden başlaması bekleniyor.

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