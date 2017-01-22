TURİZM
Uludağ'da sömestir tatili yoğunluğu
22 Ocak 2017 Pazar, 14:34:25 | Güncelleme: 16:10:13
AA
Okulların kapanmasının ardından Uludağ'da yaşanan yoğunluk devam ediyor
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, okullarda yarıyıl tatiline girilmesinin ardından yaşanan yoğunluk sürüyor.
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AA muhabirinin Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, ''oteller bölgesi''nde kar kalınlığı 1 metre 90 santimetre ölçüldü.
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Hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere en düşük 9, en yüksek 1 derece olduğu Uludağ'da hava açık. Kar yağışının salıdan itibaren yeniden başlaması bekleniyor.
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Bu arada, 8 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip Uludağ'daki konaklama tesisleri, sömestir tatiliyle tamamen doldu.
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Hafta sonu nedeniyle günübirlikçilerin de ilgi gösterdiği Uludağ'da, kayak pistlerinde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle teleski ve telesiyej tesislerinin önünde uzun kuyruklar oluşuyor.
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"Oteller bölgesi"ne gelen tatilciler, zaman zaman trafiğin aksamasına yol açıyor.
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Uludağ'da bir işletmenin çalışanı Uğur Uçar, ''Uludağ, şu an hıncahınç doldu. Karın ve bol oksijenin tadını çıkarmak isteyenleri bekliyoruz." dedi.
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