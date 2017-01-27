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PTT çalışanı iPhone'un güvenlik açığını buldu

iPhone'daki güvenlik açığını firmaya bildiren ve bir Türk olarak firmanın resmi sitesindeki listeye adını yazdıran PTT Genel Müdürlüğü memuru Fatma Yılmaz, "Firmanın dünya genelinde ulaşılabilir, güvenlik açıklarının yamandığı ve bunu belirleyenlerin isimlerinin yazıldığı bir listesi var, orada kurumumla birlikte adımın geçtiğini gördüm, gurur vericiydi" dedi

27 Ocak 2017 Cuma, 12:05:25 Güncelleme: 12:14:06 İHA

Apple marka iPhone 6s Plus'ı kullanırken bir güvenlik açığının olduğunu fark eden PTT Genel Müdürlüğü memuru Fatma Yılmaz, firmayla yaklaşık 1 yıl süren yazışmalar sonucunda bildirmiş olduğu açığın kabul edilmesi ile iOS 10 yazılım güncellemesiyle sorunun düzeltilmesine katkıda bulundu. Fatma Yılmaz'ın ismi, güvenlik açıklarının yer aldığı firmanın dünya genelinde yayınladıkları listede yer aldı. Bu listede adı yer alan ilk Türk olmasıyla Yılmaz'ın kurumunun ismi de yer aldı. Güvenlik açığının giderilmesinde Türkiye'den adını listeye yazdıran Yılmaz, süreci ve detayları İhlas Haber Ajansı muhabiriyle paylaştı.

"iOS 10 İLE SORUN ORTADAN KALKTI"

Yılmaz, "iPhone 6s Plus kullanıcısıyım, bir müddet kullandıktan sonra arama ekranında mevcut olmayan bir veriyi gösterdiğini fark ettim. Telefonuma kaydedip, arama yapmadan veya mesaj atmadan sildiğim bir kişiyi sanki telefonda kayıtlıymış gibi arama ekranında gösteriyordu. Bunun sürekli hale gelmesiyle firmanın gerekli birimlerine sorun olduğuna dair mail attım, durum beni rahatsız etti ve bir güvenlik açığı olup olmadığını düşündüm. Firma benden videolu anlatım istedi, bende video çekip gönderdim. Daha sonra yeni bir yazılım yüklediklerini ve sorunun gidip gitmediğini sordular ama durum devam ettiğinden gitmediğini söyledim. Sonra yine bir irtibatta bulunduk, bu süreç bir yıl kadar sürdü ve iOS 10 güncellemesiyle sorun ortadan kalktı. Firmanın dünya genelinde ulaşılabilir bir listesi var, güvenlik açıklarının yamandığı ve bunu belirleyenlerin isimlerinin yazıldığı bir liste, orada kurumumla birlikte adımın geçtiğini gördüm. Gurur vericiydi, tabiki mutlu oldum ismimi görmekten, kurumumun adının da yazıyor olması beni onure etti ayrıca. İlk Türk kişi olarak kendi adımı listede görmem beni sevindirdi" ifadelerini kullandı.

iPhone kullanmaya devam eden ve hep kullanacağını belirten Yılmaz'ın ve çalışanı olarak temsil ettiği PTT'nin de adının geçtiği o listeye https://support.apple.com/tr-tr/HT207143 adresinden ulaşılabiliyor.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 2 dakika önce
    uygulama hatası be zaman güvenlik açığı oldu
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