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17 yılın en ucuz tatilini yaptılar

Turistler 2016 yılında son 17 yılın en ucuz Türkiye tatilini yaptılar

01 Şubat 2017 Çarşamba, 01:37:03 Güncelleme: 01:44:45

Yurtdışından gelen turist, 2016 yılında son 17 yılın en ucuz Türkiye tatilini yaptı. 2015 yılında 756 dolar olan kişi başına ortalama harcama 2016 yılında 705 dolara gerileyerek 2000 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Türkiye’nin turizm gelirleri de 2016 yılında 22.1 milyar dolar ile son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2015 yılında 31.4 milyar dolar olan turizm gelirleri 2016 yılında yüzde 29.7 düştü. Bu gelirin yüzde 72.8’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 27.2’si ise yurtdışında ikamet eden Türkiye vatandaşlarından elde edildi. İş, ticaret gibi diğer nedenleri kapsamayıp tamamen tatil turistine işaret eden paket tur harcamalarında ise düşüş daha keskin oldu. Paket tur harcamaları yüzde 45.9 düşerek 6.6 milyar dolardan 3.6 milyar dolara indi. Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı da yüzde 24.6 azalarak 31.3 milyon olarak gerçekleşti. Öte yandan, turizm yurtdışına giden Türkler açısından da kötü bir yıl geçirdi. Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 11.4 azalarak 5 milyar dolara indi. Yurtdışına giden Türk sayısı da yüzde 9.8 azalarak 7.8 milyon oldu.

SON ÇEYREKTE 4.7 MİLYAR DOLAR GELİR

2016 yılının 4’üncü çeyreğinde turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre % 27.2 azalıp 4.7 milyar dolara geriledi. Yurtdışını ziyaret eden vatandaş sayısı da % 3 azalıp 1.7 milyon oldu.

SON 3 AYDA 6.6 MİLYON TURİST GELDİ

Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17.4 azalarak 6.6 milyon oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 8.1 milyondu.

 

Meltem ERSOY / GAZETE HABERTÜRK

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