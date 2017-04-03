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Booking.com' un faaliyetlerini durdurma kararına tepki

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, Booking.com' un faaliyetlerine durdurma kararına tepki göstererek, turizmi önemli ölçüde etkileyeceğini söyledi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 12:55:48 Güncelleme: 13:04:01 AA

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, online otel rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerinin durdurulması kararıyla Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin (TÜRSAB) turizme zarar verdiğini öne sürdü.

İşler, bir otelde düzenlenen toplantıda, 2016 yılında online seyahat pazarının 594 milyar dolar iş hacmine sahip olduğunu belirterek, 2020 yılında bu rakamın 817 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Türkiyede 13 bine yakın üye tesisi bulunan Booking.comun tüm dünyada günlük 1,7 milyon rezervasyonla bu alandaki en önemli aktörler arasında yer aldığını ifade eden İşler, portalın bir seyahat acentesi değil, alıcı ve satıcının birleştiği platform olduğunu savundu.

İşler, acente olmayan portalın Seyahat Acenteleri Birliği Yasası ile yargılanamayacağını savunarak, "Booking.com ülkemizin en ücra köşelerine kadar ulaşarak kendilerini tanıtmak, pazarlamak için fırsat bekleyen turizmcilere eşit ve adil şartlarda kendilerini tanıtma ve pazarlama şansını verdi. Bundan daha büyük adalet olabilir mi ? Haksız rekabet ortamı yaratmadı, tam tersine fırsat ve eşitlik şansı tanıdı." ifadelerini kullandı.

Portalın haksız rekabet yarattığı iddiasına katılmadıklarını, alıcı ve satıcının sistemden memnun olduğunu savunan İşler, hukuki süreci başlatan TÜRSABın online satışlarda vergi kaçırıldığı gerekçesini öne sürdüğüne dikkat çekti.

İşler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir vergi kaybı varsa vergi dairesi bununla ilgili davasını kendi açar ama çıkarlarınızın gözetilmesindeki haklılığı bir tabana dayandırmak adına devletin vergisini de düşünür edayla yaklaşıyorsanız samimiyetinizden kuşku duyuyoruz. Çıkarcı yaklaşımınızı devletin vergi kazançları kisvesiyle örtemezsiniz.

TÜRSAB değişime, çağa ayak uyduramamıştır. Bu kararda baş aktörlük rolünü oynayarak turizme en büyük zararı veren kurumlardan biri olarak anılacaktır"

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