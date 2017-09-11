TURİZM

Thomson Dream son kez bugün Marmaris'e 1.500 yolcuyla geldi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:56:43 AA

Daha önce iki kez Türkiye'ye gelen ve bugün son kez bin 500 yolcusuyla Muğla'ya demirleyen Thomson Dream kruvaziyeri, sabahın ilk ışıklarıyla limana yanaştı. Turistler alışverişe çıkarken, geminin bu gece Marmaris'ten ayrılacağı açıklandı

  • 1 Thomson Dream son kez bugün Marmaris'e 1.500 yolcuyla geldi
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    Malta bayraklı "Thomson Dream" adlı kruvaziyer, bin 510 yolcusuyla Marmaris Limanı'na yanaştı. Sabahın ilk ışıklarıyla limana yanaşan gemide, çoğunluğu İngiliz vatandaşı bin 510 yolcu ve 630 kişilik mürettebat bulunuyor. 

     

  • 2 Thomson Dream son kez bugün Marmaris'e 1.500 yolcuyla geldi
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    Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan gelen gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı. Turistlerden bazıları, otobüslerle kral mezarlarıyla ün yapmış, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ne gitti, bir kısmı da jeep safariyi tercih etti. Bazı turistler de Marmaris'teki yat limanında yürüdü, kapalı çarşıda alışveriş yaptı.

     

     

  • 3 Thomson Dream son kez bugün Marmaris'e 1.500 yolcuyla geldi
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    Thomson Dream'in bu gece Marmaris'ten ayrılarak Yunanistan'ın Siros Adası'na hareket edeceği öğrenildi. Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt yaptığı açıklamada, Marmaris Limanı'na bu yıl daha önce 2 kez gelen "Thomson Dream" adlı kruvaziyerin üçüncü ve son kez limanı ziyaret ettiğini söyledi.

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  • 4 Thomson Dream son kez bugün Marmaris'e 1.500 yolcuyla geldi
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    BODRUM'DA KRUVAZİYER TURİZMİ DURMUYOR

    Malta bayraklı 263 metrelik kruvaziyer, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştı.

     

  • 5 Thomson Dream son kez bugün Marmaris'e 1.500 yolcuyla geldi
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    Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan gelen gemide, çoğunluğu Alman 2 bin 99 yolcu ile 830 personel olduğu öğrenildi.

     

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YORUMLAR 2
  • Misafir 09 Ağustos 2017 Çarşamba 11:01
    welcome to arap emirlikleri avrupa trusitler bitti araplat basladi
  • Misafir 05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:44
    paris ve barselona'ya haftada on milyon turist geliyor,,,siz ne diyonuz bee:(((
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