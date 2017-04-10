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Thomson Spirit ikinci kez Marmaris'te

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:56:43 AA

Malta bayraklı "Thomson Spirit" adlı kruvaziyer, çoğunluğunu İngilizlerin oluşturduğu bin 274 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi

  • 1 Thomson Spirit ikinci kez Marmaris'te
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    Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan gelen kruvaziyer, Marmaris Limanı'na demirledi. 

  • 2 Thomson Spirit ikinci kez Marmaris'te
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    Gemide yer alan bin 274 yolcunun ve 500 personelin çoğunu İngilizler oluşturuyordu.

     

  • 3 Thomson Spirit ikinci kez Marmaris'te
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    Gemiden inen yolcuların büyük bölümü, ilçe merkezinde gezmeyi tercih etti.

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