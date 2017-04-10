TURİZM
Thomson Spirit ikinci kez Marmaris'te
10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:56:43 | Güncelleme: 15:16:42
AA
Malta bayraklı "Thomson Spirit" adlı kruvaziyer, çoğunluğunu İngilizlerin oluşturduğu bin 274 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi
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Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan gelen kruvaziyer, Marmaris Limanı'na demirledi.
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Gemide yer alan bin 274 yolcunun ve 500 personelin çoğunu İngilizler oluşturuyordu.
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Gemiden inen yolcuların büyük bölümü, ilçe merkezinde gezmeyi tercih etti.
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Bin 274 yolcusu ve 500 personeli bulunan gemiden inen çoğunluğu İngiliz yolcuların büyük bölümü, ilçe merkezinde gezmeyi tercih etti.
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Kruvaziyer yolcuları, yat limanında yürüyüş yaptı ve kapalı çarşıda alışveriş gerçekleştirdi.
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Bir bölümü cip safari turlarına katılırken, bazıları da Dalyan İztuzu Plajı gezisine çıktı.
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"Thomson Spirit", bu gece Antalya'nın Alanya Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.
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Marmaris Liman İşletmeleri Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, dev geminin bu sezon ilçeye ikinci ziyareti olduğunu, Marmaris'e bu ay planlı üç gemi ziyareti gerçekleşeceğini belirtti.
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