TURİZM
13 NİSAN 2017
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TURİZM

"Türkiye’deki seyahat acentelerini dünyaya entegre ediyoruz"

Seyahat endüstrisi için teknoloji çözümleri sağlayan Amadeus’un Türkiye Genel Müdürü Eric Willems, Türkiye’deki seyahat acentelerini dünyaya entegre ettiklerini söyledi.

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:32:16 Güncelleme: 16:36:20

Türkiye’de 1994 yılından beri faaliyet gösterdiklerini ve küresel seyahat endüstrisinin lider teknoloji çözümleri sağlayıcısı olduklarını ifade eden Amadeus Türkiye Genel Müdürü Eric Willems, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Türkiye’de 1000’den fazla anlaşmalı turizm acentesi ve 4900’den fazla rezervasyon terminalimiz bulunuyor. Bu rakamlarla Türkiye’de pazar lideriyiz. Türkiye’deki acenteleri dünyaya entegre ediyoruz. Çalıştığımız acentelere sadece teknik destek ve bilişim desteği değil danışmanlık hizmeti veriyoruz. Turizm profesyonellerinin uluslararası sertifika almalarına yardımcı olan bir eğitim merkezimiz var, ayrıca Türkiye’de 20’den fazla üniversitenin turizm bölümlerinde terminallerimiz. TURSAB ile çok ciddi iş birlikleri kurup beraber eğitimler veriyoruz. Turizm sektörünün gelişebilmesi için çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz."

30 YILLIK BİRİKİM

Globalde 2017 yılı itibariyle 30'uncu yıllarını doldurduklarına vurgu yapan Willems, dünyada 20 lokasyonda araştırma ve geliştirme merkezi bulunduğunu ve 2004 yılından bu yana Ar-Ge’ye 4 milyon eurodan fazla yatırım yaptıklarını belirtti.

Willems, bugün dünyanın her tarafındaki müşterilerine milyarlarca insanın seyahatlerini daha iyi planlamaları için çözümler sunduklarını belirtti.

190 üzerinde ülkede 14 binden fazla kişiye istihdam sağladıklarını belirten Willems, "Hali hazırda var olan çözümlerin yanı sıra yeni geliştirdiğimiz Amadeus360 ile seyahat acentelerinin günlük işlerini kolaylaştıracak pratik çözümler sunuyoruz. Geleneksel rezervasyon sisteminin dışında otel, tren, otobüs gibi tüm ihtiyaçları bir arada karşılayabilen bir platform. Seyahat acenteleri bu platformu kullanarak şu anda 31’den fazla küresel ve bölgesel otel sağlayıcısının ürünlerinin dağıtımını tek bir kanaldan yapabiliyor” dedi.

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