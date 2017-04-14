TURİZM
14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Turizm, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü
TURİZM

Turizmdeki 5 harcamadan biri Çinli turistlere ait

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Turizm Barometresi'ni açıkladı. Buna göre; dünyadaki turizm harcamalarının yüzde 20'sini Çinliler gerçekleştiriyor

14 Nisan 2017 Cuma, 10:52:32 Güncelleme: 10:54:37

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün Turizm Barometresi2nden derlenen bilgilere göre; sadece Çinli turistlerin geçen yılki harcamaları, bir önceki yıldan 11 milyar dolarlık artışla 261 milyar doları aştı. Hong Kong’un harcamalarıyla birlikte Çinlilerin geçen yıl uluslararası turizm pazarındaki harcamaları ise 285 milyar doların üstüne çıkıyor.

TUYED (Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği) yönetiminin UNWTO Turizm Barometresinden derlediği bilgiler, Çin’in dünya turizminin önemli bir kaynak pazarı haline geldiğini ortaya koyuyor. Çin, 2016 yılında uluslararası turizm pazarına 135 milyon vatandaşını turist olarak gönderdi. Bu turistlerin gerçekleştirdiği 261 milyar dolarlık harcamalar, Çin’i dünyada en fazla turizm harcamaları yapan ilk 10 ülke listesinde birinci sıraya taşıdı.

TURİZM HAREKETLERİ ASYA-PASİFİK'E KAYDI

Çin’in birinci olduğu dünyada en fazla turizm harcamaları yapan ilk 10 ülke listesine baktığımızda 121 milyar dolarlık harcamayla ABD’nin ikinci sırada olduğunu görüyoruz. Listenin ilk beşini oluşturan diğer ülkelerin listedeki yeri ve harcamaları ise şöyle belirleniyor: Üçüncü Almanya 81 milyar dolar, dördüncü İngiltere 63 milyar dolar, beşinci Fransa 40 milyar dolar.

UNWTO’nun Turizm Barometresi, dünyada turizm hareketlerinin Asya-Pasifik bölgesine kaydığına işaret ediyor. Nitekim dünyada en fazla turizm harcaması yapan Çin’in yanı sıra, ilk 10 ülke listesine baktığımızda, Asya-Pasifik bölgesinden başka ülkelerin de girdiğini görüyoruz. Buna göre bu ülkeler ve harcamaları ise şöyle belirleniyor: Güney Kore Cumhuriyeti 27 milyar dolar, Avustralya 27 milyar dolar ve Çin anakarasına bağlı Hong Kong 24 milyar dolar.

En büyük 50 kaynak pazar konumundaki bazı ülkeler ve 2016 yılındaki artışlar ise şöyle kaydedildi: Vietnam yüzde 28, Arjantin yüzde 26, Mısır yüzde 19, İspanya yüzde 17, Hindistan yüzde 16, İsrail ve Ukrayna yüzde 22, Katar ve Tayland da yüzde 11.

 

 

 

TRT Haber

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
"Türkiye’deki seyahat acentelerini dünyaya entegre ediyoruz"
TURİZM

Türkiye’deki acentelerini dünyaya entegre ediyoruz
DOSTUM projesi, İnegöl ekonomisine artı değer katacak
TURİZM

İnegöl'e yeni bir mega proje
İstanbul ile Ukrayna arasındaki feribot seferleri başladı
TURİZM

Seferler resmen başlıyor
Thomson Spirit ikinci kez Marmaris'te
TURİZM

Üç ayda ikinci kez geldi
Booking.com Türkiye kararı butik otelcileri düşündürüyor
TURİZM

Butik isyan...
Erken rezervasyonda hedef büyüdü
TURİZM

Sayıları günden güne artıyor!
Hollandalı acenteler turizm için Antalya'ya geldi
TURİZM

HOLLANDALI TURİZM DEVLERİNDEN ANTALYA ÇIKARMASI
2017 Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksi
TURİZM

TURİZM İLE İLGİLİ KRİTİK RAPOR! İŞTE TÜRKİYE'NİN YERİ...
Turizmdeki 5 harcamadan biri Çinli turistlere ait
TURİZM

EN BÜYÜK PAY ÇİNLİLERDE
Halfeti'nin ilk turistleri gelmeye başladı
TURİZM

GÜNEYDOĞU'NUN "SAKİN ŞEHRİ" YENİ SEZONDAN UMUTLU
Yunan kapıları Türkiye'ye yeniden açıldı
TURİZM

700 BİN KİŞİ GİRİŞ ÇIKIŞ YAPTI
Antalya'ya sezonun ilk kruvaziyeri geldi
TURİZM

ANTALYA SEZONU ONLARLA AÇTI!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme