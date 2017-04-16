Avrupa'nın en ucuz tatil bölgeleri

16 Nisan 2017 Pazar, 13:41:41 | Güncelleme: 14:24:55
HABERTURK.COM
Yaz yaklaşırken tatil planları da netleşmeye başladı. Tatil kararı verirken bölgenin doğal güzelliklerinin yanında en önemli unsurlardan birisi de gidilecek bölgedeki fiyatlar. Bölgenin fiyat seviyesi, özellikle düşük bir bütçe ile tatil yapmak isteyenler için son derece önemli.
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1|40
Post Office Travel Money, Avrupa'daki tatil yöreleri ile ilgili yaptığı fiyat araştırmasını yayınladı. Araştırma sonucunda, içerisinde Türkiye'den de bir bölgenin yer aldığı Avrupa'nın en ucuz tatil yöreleri belirlendi.
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2|40
Peki bu araştırma nasıl yapılıyor ve neye göre bir bölgenin ucuz olup olmadığına karar veriliyor? Post Office Travel Money, iki tatilciyi baz alarak gün içinde yapılabilecek harcamalardan toplam bir fiyat çıkarıyor. Araştırmanın içerisine bir bardak kahve fiyatı, ortalama akşam yemeği ücreti, alkollü alkolsüz içecek fiyatları, güneş kremi ücretleri, gazete fiyatı, öğlen yemeği gibi çok sayıda değişken dahil ediliyor.
İşte araştırma sonucuna göre pahalıdan ucuza Avrupa'nın en ucuz bölgeleri...
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3|40
19- Ibiza, İspanya
Ucuzlar listesinin en pahalısı Ibiza.
4
4|40
19- Ibiza, İspanya
Ibiza'da ortalama ücret 164 dolar olarak belinmiş.
5
5|40
18- Sorrento, İtalya
Listeye göre Ibiza'nın hemen ardında.
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6
6|40
18- Sorrento, İtalya
Günlük ücret 148 dolar olarak belirlenmiş.
7
7|40
17- Nice, Fransa
Fransa'nın tatil cenneti Nice, en ucuzlar listesinde.
8
8|40
17- Nice, Fransa
Nice 146 dolar ile listeye giriyor.
9
9|40
16- Zadar, Hırvatistan
Hırvatistan'ın son dönemde en çok ilgi gören yerlerinden biri olan Zadar da en ucuz bölgeleri listesinde yer alıyor
10
10|40
16- Zadar, Hırvatistan
Zadar'da ortalama ücret 136 dolar olarak gözüküyor.
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11
11|40
15- Lizbon Kıyıları, Portekiz
Çok güzel plajlara ev sahipliği yapan bölge en ucuzlar arasında.
12
12|40
15- Lizbon Kıyıları, Portekiz
Günlük ücret 124 dolar olarak gözüküyor.
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13|40
14- Sliema, Malta
Malta'daki Sliema da tatilcilerin gözde bölgeleri arasında.
14
14|40
14- Sliema, Malta
Listeye 119 dolar ile giriyor.
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15|40
13- Corfu Adası, Yunanistan
Yunanistan'ın en güzel yerlerinden birisi ve aynı zamanda en ucuzlar listesinde.
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16|40
13- Corfu Adası, Yunanistan
Listeye 112 dolar ile giriyor.
17
17|40
12- Mayorka, İspanya
İspanya'nın tatil deyince akla ilk gelen bölgelerinden birisi.
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18|40
12- Mayorka, İspanya
Ortalama harcama 111 dolar olarak gözüküyor.
19
19|40
11- Kefalonya, Yunanistan
Listeye Yunanistan'dan giren ikinci bölge
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20|40
11- Kefalonya, Yunanistan
Post Office Travel Money endeksine göre 116 dolarla listede kendine yer buluyor.
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21|40
10- Zante, Yunanistan
Çok güzel plajlara sahip olan bir bölge. Fiyatları ile de bu sene Avrupalı tatilciyi çekecek gibi görünüyor.
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22|40
10- Zante, Yunanistan
Endekse göre 103 dolarla en ucuzlar listesine giriyor.
23
23|40
9- Girit, Yunanistan
Bu seneki listeye damga vuran ülke Yunanistan. Girit Adası da Yuınanistan'dan listeye giren dördüncü bölge
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24|40
9- Girit, Yunanistan
102 dolar ortalama ile listede kendine yer buluyor.
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25|40
8- Limasol, Güney Kıbrıs
Güney Kıbrıs'ta en çok turist çeken bölgelerden biri
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26|40
8- Limasol, Güney Kıbrıs
Endekse göre ortalama harcama 100 dolar
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27|40
7- Porec, Hırvatistan
Hırvatistan son yıllarda Avrupa turizminde yıldızı parlayan ülkelerden. Porec de Slovenya sınırına yakın, tarihi bir kent.
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28|40
7- Porec, Hırvatistan
Endeksteki karşılığı 99 dolar.
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29|40
6- Costa Blanca, İspanya
İspanya'nın önde gelen tatil bölgelerinden birisi.
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30|40
6- Costa Blanca, İspanya
94 dolarla en ucuzlar listesinde
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31|40
5- Paphos, Güney Kıbrıs
Güney Kıbrıs'tan listeye giren ikinci yer.
32
32|40
5- Paphos, Güney Kıbrıs
93 dolarla en ucuzlar listesinde
33
33|40
4- Marmaris, Türkiye
Türkiye'nin tatil cennetlerinden birisi olan Marmaris, listeye 4'üncü en ucuz bölge olarak giriyor.
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34|40
4- Marmaris, Türkiye
Endeksteki karşılığı 85 dolar.
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35|40
3- Costa Del Sol, İspanya
İspanya'dan en ucuzlar listesine giren bir bölge daha
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36|40
3- Costa Del Sol, İspanya
76 dolarla en ucuz üçüncü bölge
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37|40
2- Alvarge, Portekiz
Alvarge, Avrupa'da en ucuza tatil yapılabilecek ikinci bölge
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38|40
2- Alvarge, Portekiz
73 dolarla listeye giriyor.
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39|40
1- Sunny Beach, Bulgaristan
Bulgaristan da son dönemde turizm hareketinin yoğunlaştığı bölgeler arasında. Türkiye'den de önemli sayıda turist çeken Sunny Beach, Varna'da yer alıyor. Kum plajları, ucuz fiyatları ve gece hayatı ile tatilciler için önemli bir çekim merkezi konumunda
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1- Sunny Beach, Bulgaristan
Sunny Beach, diğer bölgelerden fiyat olarak ciddi bir şekilde ayrışarak 46 dolarla Avrupa'nın en ucuz tatil bölgesi olarak görünüyor.