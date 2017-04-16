Avrupa'nın en ucuz tatil bölgeleri

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Peki bu araştırma nasıl yapılıyor ve neye göre bir bölgenin ucuz olup olmadığına karar veriliyor? Post Office Travel Money, iki tatilciyi baz alarak gün içinde yapılabilecek harcamalardan toplam bir fiyat çıkarıyor. Araştırmanın içerisine bir bardak kahve fiyatı, ortalama akşam yemeği ücreti, alkollü alkolsüz içecek fiyatları, güneş kremi ücretleri, gazete fiyatı, öğlen yemeği gibi çok sayıda değişken dahil ediliyor.

İşte araştırma sonucuna göre pahalıdan ucuza Avrupa'nın en ucuz bölgeleri...