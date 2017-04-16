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Avrupa'nın en ucuz tatil bölgeleri

16 Nisan 2017 Pazar, 13:41:41 HABERTURK.COM

Yaz yaklaşırken tatil planları da netleşmeye başladı. Tatil kararı verirken bölgenin doğal güzelliklerinin yanında en önemli unsurlardan birisi de gidilecek bölgedeki fiyatlar. Bölgenin fiyat seviyesi, özellikle düşük bir bütçe ile tatil yapmak isteyenler için son derece önemli.

  • 1 Avrupa'nın en ucuz tatil bölgeleri
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    Post Office Travel Money, Avrupa'daki tatil yöreleri ile ilgili yaptığı fiyat araştırmasını yayınladı. Araştırma sonucunda, içerisinde Türkiye'den de bir bölgenin yer aldığı Avrupa'nın en ucuz tatil yöreleri belirlendi. 

  • 2 Avrupa'nın en ucuz tatil bölgeleri
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    Peki bu araştırma nasıl yapılıyor ve neye göre bir bölgenin ucuz olup olmadığına karar veriliyor? Post Office Travel Money, iki tatilciyi baz alarak gün içinde yapılabilecek harcamalardan toplam bir fiyat çıkarıyor. Araştırmanın içerisine bir bardak kahve fiyatı, ortalama akşam yemeği ücreti, alkollü alkolsüz içecek fiyatları, güneş kremi ücretleri, gazete fiyatı, öğlen yemeği gibi çok sayıda değişken dahil ediliyor. 

    İşte araştırma sonucuna göre pahalıdan ucuza Avrupa'nın en ucuz bölgeleri...

  • 3 Avrupa'nın en ucuz tatil bölgeleri
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    19- Ibiza, İspanya

    Ucuzlar listesinin en pahalısı Ibiza. 

  • 4 Avrupa'nın en ucuz tatil bölgeleri
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    19- Ibiza, İspanya

    Ibiza'da ortalama ücret 164 dolar olarak belinmiş.  

  • 5 Avrupa'nın en ucuz tatil bölgeleri
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    18- Sorrento, İtalya

    Listeye göre Ibiza'nın hemen ardında. 

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