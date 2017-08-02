TURİZM

Ricardo Salinas Pliego, 80 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'da tura çıktı

18 Nisan 2017 Salı, 14:02:10 AA

Meksikalı milyarder işadamı Ricardo Salinas Pliego, 15 milyon dolarlık özel jetiyle Bodrum'a geldikten sonra, eşi ve çocuklarıyla birlikte 80 milyon dolarlık yüzen sarayıyla Bodrum'da mavi yolculuğa çıktı

  • 1 Ricardo Salinas Pliego, 80 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'da tura çıktı
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    Meksika'nın Azteca ve Televisia televizyonları ile Salinas ve Elecktra Group'un Yönetim Kurulu Başkanı milyarder işadamı Ricardo Salinas Pliego, eşi ve çocuklarıyla birlikte 80 milyon dolarlık yüzen sarayıyla Bodrum'da mavi yolculuğa çıktı

  • 2 Ricardo Salinas Pliego, 80 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'da tura çıktı
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    Meksika'nın en zengini ve Televisia ve Azteca TV isimli iki TV ile Electra ve Salinas Group'un yönetim kurulu başkanı 61 yaşındaki Ricardo Salinas Pliego, 2001'de evlendiği eşi Maria Laura Medina ve çocukları Ricardo Emilio ve Crist¢bal Patricio ile birlikte bugün Bodrum'a tatile geldi. 

  • 3 Ricardo Salinas Pliego, 80 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'da tura çıktı
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    15 milyon dolarlık özel jetiyle önce Milas-Bodrum Havalimanı'na gelen, ardından VIP araçla Bodrum'un Göltürkbükü'nde kendisini bekleyen 75 metre uzunluğundaki 80 milyon dolar değerindeki 4 katlı yatına geldi.

  • 4 Ricardo Salinas Pliego, 80 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'da tura çıktı
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    Yatın içerisinde sinema salonu, iki yüzme havuzu, sauna, su sporları merkezi ve dev kütüphanesi bulunuyor.

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  • 5 Ricardo Salinas Pliego, 80 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'da tura çıktı
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    'Azteca' adlı yatına geçen Pliego ve yakınlarının neşeli oldukları görüldü. 9 milyar dolarlık servete sahip Pliego, kentin cennet koylarını ise 'Azteca'nın servis botu olan 'Maya' adlı 13 metrelik motoryata binerek gezdi. 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 18 Nisan 2017 Salı 16:05
    1 LT YAKIT 2.86 TL YE
  • Misafir 18 Nisan 2017 Salı 15:46
    kaptan lazımmı :)
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