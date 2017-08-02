TURİZM
Ricardo Salinas Pliego, 80 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'da tura çıktı
18 Nisan 2017 Salı, 14:02:10 | Güncelleme: 02 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:46:41
AA
Meksikalı milyarder işadamı Ricardo Salinas Pliego, 15 milyon dolarlık özel jetiyle Bodrum'a geldikten sonra, eşi ve çocuklarıyla birlikte 80 milyon dolarlık yüzen sarayıyla Bodrum'da mavi yolculuğa çıktı
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Meksika'nın Azteca ve Televisia televizyonları ile Salinas ve Elecktra Group'un Yönetim Kurulu Başkanı milyarder işadamı Ricardo Salinas Pliego, eşi ve çocuklarıyla birlikte 80 milyon dolarlık yüzen sarayıyla Bodrum'da mavi yolculuğa çıktı
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Meksika'nın en zengini ve Televisia ve Azteca TV isimli iki TV ile Electra ve Salinas Group'un yönetim kurulu başkanı 61 yaşındaki Ricardo Salinas Pliego, 2001'de evlendiği eşi Maria Laura Medina ve çocukları Ricardo Emilio ve Crist¢bal Patricio ile birlikte bugün Bodrum'a tatile geldi.
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15 milyon dolarlık özel jetiyle önce Milas-Bodrum Havalimanı'na gelen, ardından VIP araçla Bodrum'un Göltürkbükü'nde kendisini bekleyen 75 metre uzunluğundaki 80 milyon dolar değerindeki 4 katlı yatına geldi.
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Yatın içerisinde sinema salonu, iki yüzme havuzu, sauna, su sporları merkezi ve dev kütüphanesi bulunuyor.
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'Azteca' adlı yatına geçen Pliego ve yakınlarının neşeli oldukları görüldü. 9 milyar dolarlık servete sahip Pliego, kentin cennet koylarını ise 'Azteca'nın servis botu olan 'Maya' adlı 13 metrelik motoryata binerek gezdi.
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Pliego ve yakınları, 1 saat sonra 'Azteca'ya geri döndü. Pliego ve ailesinin önce Bodrum koylarında ve Gökova'da ardından Hisarönü ve Rodos adasında tatillerini sürdürecekleri öğrenildi.
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MEKSİKALI MİLYARDERİN BODRUM TURUNDAN GÖRÜNTÜLER!
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RUS İŞADAMI LÜKS YATIYLA FETHİYE'YE GELDİ
Rus iş adamı Victor Rashnikov'un 140 metrelik lüks yatı "Ocean Victory", Muğla'nın Fethiye ilçesine mayıs ayında geldi.
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Dünyanın en büyük yatlarından olan "Ocean Victory", dün sabah saatlerinde Fethiye Limanı'na yanaştı.
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Yata bugün, 12 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 350 bin litre akaryakıt karadan ikmal edilmeye başlandı.
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Akşam saatlerine kadar sürmesi planlanan akaryakıt ikmali için iş adamının yaklaşık 1 milyon lira ödeyeceği öğrenildi.
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Yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki yatın, yakıt ikmalinin ardından Karayip Adalarına gideceği kaydedildi.
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Lüks yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu, jakuziler, yemek ve toplantı salonu, çalışma odası ve su sporları araçları bulunuyor.
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VICTOR RASHNIKOV KİMDİR?
1948 doğumlu olan Victor Rashnikov, Rus işadamı ve politikacıdır. Demir-çelik endüstrisinde 2015 yılında 3.6 milyar dolarlık bir servet elde eden Rashnikov, Forbes dünya milyarderler listesine göre, 2016'da dünyanın en zengin 407'nci sıralamasında yer aldı. Rashnikov'un yatı Ocean Victory, dünyanın en büyük 10. yatı olarak biliniyor.
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OCEAN VICTORY ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
140 metre uzunluğunda ve dünyanın en büyük 10'ncu yatıdır. Ocean Victory, yedi desteden, altı havuzdan oluşmaktadır. Yat, İtalya'daki Fincantieri tarafından Muggiano tersanesinde inşa edildi. Yatın iç kısmı Alberto Pinto tarafından tasarlandı.
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13 kabinde bir gecede 26 konuk ağırlayacak şekilde tasarlandı. Ayrıca, rahat bir lüks yat deneyimini elde etmek için 50 ekibi gemiye taşıyabilir.
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Bu lüks yat, ayrıca çapa üzerinde çalışan 'sıfır hız sabitleyiciler' ile donatılmış olup, yat sabitken, özellikle de sert sularda on-board konforunu arttırmaktadır.
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3,400 hp dizel motorlu ve çift vidalı pervaneleriyle güçlendiriliyor. 25 knot'luk en üst hızla yetişebiliyor ve 18 knot'luk rahat yolculuk yapabiliyor.
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Ocean Victory yatında, jakuzi, güzellik salonu, barbekü, klima, helikopter hangarı, sualtı lambaları, hamam, jakuzi (Güvertede), asansör, yüzme havuzu, çapa stabilizatörleri ve gözlem salonu yer almaktadır.
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