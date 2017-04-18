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Rus işadamı lüks yatıyla Fethiye'ye geldi

18 Nisan 2017 Salı, 14:02:10 AA

Rus iş adamı Victor Rashnikov'un 140 metrelik lüks yatı, Fethiye Limanı'na yanaştırıldı Lüks yata, 1 milyon liralık yakıt ikmali yapılmaya başlandı

  • 1 Rus işadamı lüks yatıyla Fethiye'ye geldi
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    Rus iş adamı Victor Rashnikov'un 140 metrelik lüks yatı "Ocean Victory", Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

  • 2 Rus işadamı lüks yatıyla Fethiye'ye geldi
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    Dünyanın en büyük yatlarından olan "Ocean Victory", dün sabah saatlerinde Fethiye Limanı'na yanaştı. 

  • 3 Rus işadamı lüks yatıyla Fethiye'ye geldi
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    Yata bugün, 12 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 350 bin litre akaryakıt karadan ikmal edilmeye başlandı. 

  • 4 Rus işadamı lüks yatıyla Fethiye'ye geldi
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    Akşam saatlerine kadar sürmesi planlanan akaryakıt ikmali için iş adamının yaklaşık 1 milyon lira ödeyeceği öğrenildi.

  • 5 Rus işadamı lüks yatıyla Fethiye'ye geldi
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    Yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki yatın, yakıt ikmalinin ardından Karayip Adalarına gideceği kaydedildi.

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