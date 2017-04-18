Rus işadamı lüks yatıyla Fethiye'ye geldi

18 Nisan 2017 Salı, 14:02:10 | Güncelleme: 14:57:10
AA
Rus iş adamı Victor Rashnikov'un 140 metrelik lüks yatı, Fethiye Limanı'na yanaştırıldı Lüks yata, 1 milyon liralık yakıt ikmali yapılmaya başlandı
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Rus iş adamı Victor Rashnikov'un 140 metrelik lüks yatı "Ocean Victory", Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.
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Dünyanın en büyük yatlarından olan "Ocean Victory", dün sabah saatlerinde Fethiye Limanı'na yanaştı.
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Yata bugün, 12 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 350 bin litre akaryakıt karadan ikmal edilmeye başlandı.
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Akşam saatlerine kadar sürmesi planlanan akaryakıt ikmali için iş adamının yaklaşık 1 milyon lira ödeyeceği öğrenildi.
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Yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki yatın, yakıt ikmalinin ardından Karayip Adalarına gideceği kaydedildi.
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Lüks yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu, jakuziler, yemek ve toplantı salonu, çalışma odası ve su sporları araçları bulunuyor.
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VICTOR RASHNIKOV KİMDİR?
1948 doğumlu olan Victor Rashnikov, Rus işadamı ve politikacıdır. Demir-çelik endüstrisinde 2015 yılında 3.6 milyar dolarlık bir servet elde eden Rashnikov, Forbes dünya milyarderler listesine göre, 2016'da dünyanın en zengin 407'nci sıralamasında yer aldı. Rashnikov'un yatı Ocean Victory, dünyanın en büyük 10. yatı olarak biliniyor.
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OCEAN VICTORY ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
140 metre uzunluğunda ve dünyanın en büyük 10'ncu yatıdır. Ocean Victory, yedi desteden, altı havuzdan oluşmaktadır. Yat, İtalya'daki Fincantieri tarafından Muggiano tersanesinde inşa edildi. Yatın iç kısmı Alberto Pinto tarafından tasarlandı.
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13 kabinde bir gecede 26 konuk ağırlayacak şekilde tasarlandı. Ayrıca, rahat bir lüks yat deneyimini elde etmek için 50 ekibi gemiye taşıyabilir.
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Bu lüks yat, ayrıca çapa üzerinde çalışan 'sıfır hız sabitleyiciler' ile donatılmış olup, yat sabitken, özellikle de sert sularda on-board konforunu arttırmaktadır.
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3,400 hp dizel motorlu ve çift vidalı pervaneleriyle güçlendiriliyor. 25 knot'luk en üst hızla yetişebiliyor ve 18 knot'luk rahat yolculuk yapabiliyor.
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Ocean Victory yatında, jakuzi, güzellik salonu, barbekü, klima, helikopter hangarı, sualtı lambaları, hamam, jakuzi (Güvertede), asansör, yüzme havuzu, çapa stabilizatörleri ve gözlem salonu yer almaktadır.