Rus işadamı lüks yatıyla Fethiye'ye geldi

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VICTOR RASHNIKOV KİMDİR?

1948 doğumlu olan Victor Rashnikov, Rus işadamı ve politikacıdır. Demir-çelik endüstrisinde 2015 yılında 3.6 milyar dolarlık bir servet elde eden Rashnikov, Forbes dünya milyarderler listesine göre, 2016'da dünyanın en zengin 407'nci sıralamasında yer aldı. Rashnikov'un yatı Ocean Victory, dünyanın en büyük 10. yatı olarak biliniyor.