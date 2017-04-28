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Uzungöl'de hedef 12 ay turizm

28 Nisan 2017 Cuma, 12:28:44 AA

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Uzungöl, sosyal alanların artması ve farklı destinasyonların sunulmasıyla 12 aya yayılan turizm aktiviteleri hedefliyor

  • 1 Uzungöl'de hedef 12 ay turizm
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    Bölgeyi kaplayan çam ağaçları ve yemyeşil bitki örtüsü, yaban hayatı, temiz havasıyla özellikle yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Uzungöl'de, ilkbaharın gelmesiyle hareketlilik yaşanıyor.

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    Uzungöl'de hizmet veren oteller, pansiyonlar ve restoranlarda tadilat ve onarım çalışmalarının yanı sıra göl içerisinde de temizleme faaliyetleri sürüyor. Kısa süre önce yapılan kamelyalar, berber ve kuaför salonları, oyun parkurları ve hediyelik eşyalara yönelik çalışmalarla bölgeye gelenlerin ihtiyacına cevap verilmeye çalışılıyor.

  • 3 Uzungöl'de hedef 12 ay turizm
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    Sosyal alanların geçmiş yıllara göre artış gösterdiği Uzungöl'de, göl çevresinde gezmek isteyenler için sunulan elektrikli ve pedallı yüzlerce bisiklet de işletmecileri tarafından şimdiden kullanılmaya hazır hale getirildi.

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    Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uzungöl'ün Trabzon ve Türkiye için önemli bir turizm mekanı olduğuna işaret ederek, bu anlamda belediye olarak her zaman farklı hizmetler sunarak gelen insanları ağırlamaya çalıştıklarını söyledi.

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    Gölde ve çevresinde ilkbahar temizliğini sürdürdüklerini anlatan Tok, bu yıl geçmiş senelere oranla daha fazla yerli ve yabancı turist beklediklerini, bu anlamda belediye olarak bahar temizliğine başladıklarını, ayrıca gerek çevre kirliliği gerekse kaçak yapıları önleme noktasında da çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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