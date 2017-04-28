Uzungöl'de hedef 12 ay turizm

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TURİST SAYISI HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYOR

Uzungöl'de konaklama ve restoran işletmeciliği yapan Sinan İnan ise geçen yıllara göre daha ağır bir kış mevsimi geçirdiklerini ifade ederek, "Burada 3. kuşak işletmecilik yapıyoruz ve yılın 12 ayı buradayız. Bu kış geçen yıllara göre daha ağır geçti. Bu nedenle hazırlıklarımızı şu ana kadar tam anlamıyla bitiremedik ama sonuna geldik. İnşallah beklentilerimiz bu sene daha da yüksek. Bizim önceden beklentimiz sadece yaz sezonuydu. Şimdi her sezon turist sayısı üzerine koyarak yükseliyor." değerlendirmesinde bulundu.