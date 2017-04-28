Uzungöl'de hedef 12 ay turizm

28 Nisan 2017 Cuma, 12:28:44 | Güncelleme: 12:48:09
AA
Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Uzungöl, sosyal alanların artması ve farklı destinasyonların sunulmasıyla 12 aya yayılan turizm aktiviteleri hedefliyor
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Bölgeyi kaplayan çam ağaçları ve yemyeşil bitki örtüsü, yaban hayatı, temiz havasıyla özellikle yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Uzungöl'de, ilkbaharın gelmesiyle hareketlilik yaşanıyor.
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Uzungöl'de hizmet veren oteller, pansiyonlar ve restoranlarda tadilat ve onarım çalışmalarının yanı sıra göl içerisinde de temizleme faaliyetleri sürüyor. Kısa süre önce yapılan kamelyalar, berber ve kuaför salonları, oyun parkurları ve hediyelik eşyalara yönelik çalışmalarla bölgeye gelenlerin ihtiyacına cevap verilmeye çalışılıyor.
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Sosyal alanların geçmiş yıllara göre artış gösterdiği Uzungöl'de, göl çevresinde gezmek isteyenler için sunulan elektrikli ve pedallı yüzlerce bisiklet de işletmecileri tarafından şimdiden kullanılmaya hazır hale getirildi.
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Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uzungöl'ün Trabzon ve Türkiye için önemli bir turizm mekanı olduğuna işaret ederek, bu anlamda belediye olarak her zaman farklı hizmetler sunarak gelen insanları ağırlamaya çalıştıklarını söyledi.
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Gölde ve çevresinde ilkbahar temizliğini sürdürdüklerini anlatan Tok, bu yıl geçmiş senelere oranla daha fazla yerli ve yabancı turist beklediklerini, bu anlamda belediye olarak bahar temizliğine başladıklarını, ayrıca gerek çevre kirliliği gerekse kaçak yapıları önleme noktasında da çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
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Tok, yeni sezon öncesinde göl çevresini aydınlatacaklarını dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:
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"Uzungöl'de en büyük sıkıntımız turizm sezonunda trafik oluyor. Bunu da valilik ve kaymakamlıkla koordineli çalışarak çözmeye çalışıyoruz. Yolları bölerek, park alanları oluşturarak ve yönlendirme levhaları koyarak gerek zabıta gerekse jandarma ekibimiz gelen misafirlerimizi karşılamaya gayret edecekler."
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MACERA PARKI ALTERNATİF SAĞLAYACAK
Uzungöl'de farklı organizasyonların yapılmasının turizmi daha da üst noktaya taşıdığına değinen Tok, şu açıklamalarda bulundu:
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"Bu sene Büyükşehir Belediyemiz 8 kilometre yukarıdaki Haros Komları mevkisinde 15 dönümlük arazide macera parkı yapacak. Bu da farklı bir alternatif sağlayacak. Sadece Uzungöl olarak değil bir bütün olarak farklı destinasyonlarımız var. Geçmişi ve tarihiyle önemli Sultan Murat Yaylası var. Körfez'den gelen Arap turistlerden bu yayla çok yoğun talep görüyor. Orayı da kısa sürede düzenleyerek daha farklı imkanlarla iyi bir noktaya getirmek istiyoruz."
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İLK DEFA BİSİKLET YARIŞMASI DÜZENLENECEK
Bölgenin doğası ve yeşilinin adeta bir bütün olduğunu, Uzungöl'ün sadece bir göl olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Tok, sözlerine şöyle devam etti:
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"Bu yıl ilk defa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından festival anlamında bisiklet yarışı yapılması planlanıyor. Uzungöl ve dere boyunca sürecek yarışmanın geleneksel olması için bu yıl ilk adımını atacağız. Bunun yanında kültür ve sanat yönünden neler yapabiliriz her zaman düşünmeye devam ediyoruz."
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TURİST SAYISI HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYOR
Uzungöl'de konaklama ve restoran işletmeciliği yapan Sinan İnan ise geçen yıllara göre daha ağır bir kış mevsimi geçirdiklerini ifade ederek, "Burada 3. kuşak işletmecilik yapıyoruz ve yılın 12 ayı buradayız. Bu kış geçen yıllara göre daha ağır geçti. Bu nedenle hazırlıklarımızı şu ana kadar tam anlamıyla bitiremedik ama sonuna geldik. İnşallah beklentilerimiz bu sene daha da yüksek. Bizim önceden beklentimiz sadece yaz sezonuydu. Şimdi her sezon turist sayısı üzerine koyarak yükseliyor." değerlendirmesinde bulundu.
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Yapılan tanıtım faaliyetlerin önemli olmasının yanı sıra müşteriyle olan ilginin de önemine dikkati çeken İnan, "Gelen misafirlerle iyi ilgilenmemiz ve güzel hizmet vermemiz gerekiyor ki tekrar gelsinler." dedi.