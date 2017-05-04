TURİZM

3 bin lirası olan da alıyor, 20 milyonu olan da

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:43:58

Ataköy Marina'da gerçekleştirilen Boat Show 2017'de 3 bin ile 20 milyon lira arasında olan tekne ve yatlar her kesimden ziyaretçinin ilgisini çekiyor

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    Türkiye’de denizcilik sektörünün en büyük buluşması olan Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı Türkiye’nin ilk mega yat limanı olma özelliğini taşıyan Ataköy Marina Mega Yat Limanı’nında kapılarını ziyaretçilere açtı. 

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    Yerli ve uluslararası birçok katılımcının hazır bulunduğu Boat Show 2017'de 100'ün üzerinde mega tekne sergileniyor.

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    7 Mayıs'a kadar açık kalacak Boat Show 2017'de neredeyse her bütçeye göre tekne ve yatlar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

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    Fiyatlar 3 bin liradan başlarken Boat Show 2017'nin en pahalı yatı 20 milyon liralık değeriyle "Azimut 103S Shu She" oldu.

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    Yat ve tekneşler dışında  amatör balıkçılık malzemeleri, deniz tekstil ürünleri, dalgıç malzemeleri, şişme bot, jet ski gibi denizcilik sektörüne ait tüm aksesuar ve ekipmanların da yer aldığı Boat Show 2017, 7 Mayıs Pazar gününe kadar gezilebilecek.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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