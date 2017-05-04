3 bin lirası olan da alıyor, 20 milyonu olan da

Türkiye’de denizcilik sektörünün en büyük buluşması olan Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı Türkiye’nin ilk mega yat limanı olma özelliğini taşıyan Ataköy Marina Mega Yat Limanı’nında kapılarını ziyaretçilere açtı.
Yerli ve uluslararası birçok katılımcının hazır bulunduğu Boat Show 2017'de 100'ün üzerinde mega tekne sergileniyor.
7 Mayıs'a kadar açık kalacak Boat Show 2017'de neredeyse her bütçeye göre tekne ve yatlar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
Fiyatlar 3 bin liradan başlarken Boat Show 2017'nin en pahalı yatı 20 milyon liralık değeriyle "Azimut 103S Shu She" oldu.
Yat ve tekneşler dışında amatör balıkçılık malzemeleri, deniz tekstil ürünleri, dalgıç malzemeleri, şişme bot, jet ski gibi denizcilik sektörüne ait tüm aksesuar ve ekipmanların da yer aldığı Boat Show 2017, 7 Mayıs Pazar gününe kadar gezilebilecek.