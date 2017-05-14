Alanya Teleferik 9 milyon euro değerinde

Alanya Kalesi'nin Ehmedek Kapısı ile Damlataş Sosyal Tesisleri arasında yapımı devam eden Alanya Teleferik'in 1 milyon kişiyi taşıması planlanıyor. Teleferik Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul, 900 metre uzunluğuna sahip olan Alanya Teleferik'in holdingin ikinci büyük yatırımı olduğunu söyledi.



Gerçekleşen basın toplantısı ile tanıtılan Alanya Teleferik'in Türkiye ve komşu ülkelerde yaptıkları 56. teleferik olacağını ifade eden Cumbul, "Kendi işlettiğimiz de ikincisi. Türkiye'nin önemli yerlerinden Alanya Kalesi'nde bu teleferiği yapmaktan gurur duyuyoruz." dedi.





9 milyon euroya mal olan tesisi Haziran ayında hizmete açacaklarını dile getiren Cumbul, Alanya Teleferik'in 900 metre hat uzunluğuna sahip olduğunu ve 17 kabinle hizmet vereceğini anlattı.



Alanya Teleferik'i kullanacak yolculara hem ulaşım imkanı sağlamayı hem de özel bir deneyim yaşatmayı amaçladıklarını belirten Cumbul, şöyle konuştu:



"900 metre uzunluktaki teleferikle yılda 1 milyon kişiyi taşımayı planlıyoruz. Alanya Teleferik Projesi'nde doğal yaşamı koruduk. Teleferiğin gondollarını taşıyan 2 dev direk ile istasyonun tüm malzemeleri, Alanya Kalesi'nde doğayı tahrip etmemek için Rusya'dan getirdiğimiz özel helikopterle dikildi. İsviçre, Almanya, İtalya, Bulgaristan, Polonya ve Avusturya'dan gelen uzmanlarla yaklaşık 40 kişilik ekip, teleferiğin direk ve ekipmanlarının monte edilmesinde çalıştı"





"30 YILLIK ÖZLEMİ BİTİRİYORUZ"



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de teleferiğin inşa sürecinde hem tarihi hem de kültürel dokunun korunması için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.



UNESCO Dünya Kültür Mirası adayı Alanya Kalesi'nin Ehmedek Kapısı ile Damlataş Sosyal Tesisleri arasında çalışacak teleferik ve ahşap yürüme bandı projesinde sona yaklaştıklarını belirten Yücel, "Alanya Kalesi'nin tarihi dokusunu koruyarak kültürel varlıklarımızı daha iyi tanıtacak Teleferik Projesi'nde son noktaya geldik. Halatlar çekilecek ve 17 kabinimiz yerleşecek. Saatte bin 130 kişi taşıyacak teleferiğimiz, haziran sonunda devreye girecek. Böylece Alanya halkının 30 yıllık özlemini bitireceğiz." dedi.