19 Mayıs'ı fırsat bilenler tatil beldelerine akın edecek

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı (TUROFED) Osman Ayık, 19 Mayıs'la birlikte üç güne çıkan tatilin Akdeniz'de büyük bir hareketlenme yaratacağını söyledi.

İç pazara yönelik yıllardır büyük yatırımlar yapıldığını ve artık insanlarda en ufak fırsatta tatile gitme isteği oluştuğunu anlatan Ayık, "Ne zaman bir tatil olsa plan yapılıyor. Herkes zevkine göre... Kimi denize gidiyor, kimi tarihi yerleri geziyor, kimi kaplıcaya gidiyor. Sonuçta bu tatil yapma alışkanlığı iyice yerleşti" dedi.

250 BİN YATAK

Şu anda Antalya'da birçok tesisin dolduğunu ve üç gün boyunca büyük bir yoğunluk yaşanacağını anlatan Ayık, 200-250 bin civarında yatağın dolacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Siyasi iklimin yumuşamaya başlaması ile Avrupa'dan kesilen rezervasyonların ufak ufak gelmeye başladığını anlatan Ayık, "Eğer bir gerilim olmazsa Türkiye'nin çok ciddi sabit müşterisi var, son dakika da olsa geri gelirler. Avrupa'da okul tatilleri ile birlikte ciddi bir dönüş yaşayabiliriz. Hedefimiz bu yılı kayıpsız geçmek" dedi.

YOĞUN İLGİ VAR

Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, yaklaşan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın haftasonu tatiliyle birleşmesinden dolayı özellikle Antalya bölgesinde ciddi dolulukların oluşacağını açıkladı.

Yağcı, tatilin cuma gününe gelmesi nedeniyle, 3 günlük tatili fırsat bilen yerli turistin Antalya bölgesine yoğun ilgi gösterdiğini, otellerdeki doluluk oranının ciddi rakamlara ulaştığını belirtti.

Şu anda Antalya'ya Rus turist ilgisinin çok yoğun olduğunu ve Rusya'dan gelen turist sayısının 2015 yılını bile geride bıraktığını ifade eden Yağcı, "Özellikle Mayıs ayından itibaren Ruslar tarafından Antalya'ya gösterilen ilgi çok büyük. Ancak Almanya pazarında büyük düşüş var. Neredeyse sıfırdayız. Bu kaybı Rus pazarı ve iç pazarla telafi edebiliriz. İngiltere ve Belçika pazarında da hareket başladı."

Öte yandan Yağcı, Haziran ve Temmuz ayından sonra da son dakika rezervasyonlarında önemli bir artış yaşanacağını ifade etti.

MARMARİS'E İLGİ



Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da 19 Mayıs tatilinin iç pazarda büyük bir hareketlenme yarattığını ve otellerdeki doluluk oranının çok iyi bir seviyeye çıktığını ifade etti. Özellikle Marmaris bölgesinde büyük bir yoğunluk oluştuğunu ifade eden Bülbüloğlu, 3 gün boyunca bu yoğunluğun süreceğini ve beldelerin hareketleneceğini ifade etti.

Ülkeler arasındaki siyasi ve diplomatik krizlerden dolayı Türkiye'nin her yerindeki yurtdışı rezervasyonların düşüşe geçtiğini belirten Bülbüloğlu, Türkiye'nin Hollanda, Belçika ve İskandinav ülkelerinin büyük bir bölümünü kaybettiğini ama bu açığın iç pazardaki artışla ve 10-15 gün sonra İngiltere ve Rusya'dan gelmesi beklenen turistlerle kapanacağını açıkladı.