Otelciler ve sektör örgütleri Booking davasına koştu

Dunya.com'dan Emre Eser'in haberine göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) açtığı dava sonucu online rezervasyon sitesi booking. com’un faaliyetlerinin durdurulması üzerine karardan zarar gören çok sayıda taraf mahkemeye koştu. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen itiraz duruşmasında 9 tur şirketi, 9 otel ve turizm şirketi, 3 gerçek kişi ile TÜROB ve Bodrum Turistik Otel İşletmecileri Derneği, karara itirazlarını anlattı. Mağdur oldukları gerekçesiyle tedbir kararının kaldırılmasını isteyen davacı otellerden biri 85 bin, diğeri 16 bin euro zarar ettiklerine ilişkin belgeleri mahkemeye sundu.

Tek otelin zararı 85 bin euro

İtiraz duruşmasına katılan ve İstanbul’da faaliyet gösteren Ramada Old City Otel temsilcileri, booking. com’un engellenmesinin ardından nisan ayında 85 bin euro zarar ettiklerini, bu olaydan en büyük zararı kendilerinin gördüğünü ifade etti. Otelin avukatı Ersan Taştekin, karardan sonra bütün müşterilerinin yakın ülkelere gittiğini ve zararlarının sürekli büyüdüğünü dile getirdi.

Daha sonra söz alan başka bir avukat ise Beyoğlu’nda 4 yıldızlı bir otel olarak rezervasyonlarının yüzde 50’sinin booking üzerinden olduğunu, nisanda 16 bin euro (64 bin lira) zarar ettiklerini açıkladı. Mahkemeye, maddi kayıplarına ilişkin tablolar sunan oteller TÜRSAB’ın 1,5 senedir belgelenebilir bir zararı ortaya koyamadığını ve tedbir kararının kaldırılmaması durumunda sektör olarak ciddi zarar göreceklerini kaydetti. Booking hakkında verilen ‘faaliyetlerinin engellenmesi’ kararından olumsuz etkilendiklerini belirten otelciler, iki bankanın, Türkiye’de 20 yıldır kendi müşterilerine mil kazandırdığını ve toplanan mil karşılığında onlara otel rezervasyonları ve uçak biletleri verdiğini söyledi. Otelciler, bankaların seyahat acentesi gibi hareket etmesine rağmen şimdiye kadar bir yaptırımla karşı karşıya kalmadıklarını, TÜRSAB’ın da konuyla ilgili bir müracaatının bulunmadığı, booking. com faaliyetinin bankalardan daha yasal olduğunu vurguladı.

"Ciddi zarar gördüm"

Otelcilerin dışında kişisel zararları gerekçesiyle davaya katılanlardan İzmirli avukat Eren Evren de mesleği gereği kendisinin ve çalışanlarının sürekli seyahat ettiğini, bu seyahatlerde booking. com üzerinden ayarladıkları şehir otellerinde konakladıklarını, fiyat karşılaştırması yaparak otel rezervasyonu sağlayan portalın faaliyetlerinin durdurulmasından zarar göreceğini söyledi. Booking.com ve otelcilerin itirazı ile ilgili bir sonraki duruşma İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde bu hafta görülecek.

"TÜRSAB köhne kurum değildir"

Booking.com’un gösterdiği faaliyetlerin Türkiye yasalarına uygun olmak zorunda olduğunu anlatan TÜRSAB avukatları ise şirketin buradaki kazançlarının Türkiye’de vergilendirilmesi gerektiğini söyledi.

TÜRSAB Vekili Av. Şükran Tezel, "Davalı taraf Türkiye’de vergi vermediği gibi davalı ile çalışan, zarar gördüklerini iddia eden 3. kişiler de KDV muafi yeti ve istisnalardan yararlanarak bu faaliyetle ilgili vergi vermemektedir. Ancak birliğimize üye şirketler vergi yükümlülüğünü yerine getirmektedirler, birliğe üye olmak için aidat, üyelik ücreti, bakanlığa teminat vermek zorundadır" dedi. Vekilleri, TÜRSAB’ın köhne bir kurum olmadığını, teknolojiye açık olduklarını ve turizmin gelişmesi için sektöre destek verdiklerini ifade etti.