TURİZM

Yarı denizaltıyla Ege'nin derinliklerine iniyorlar

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 17:14:52 AA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistler, yarı denizaltıyla düzenlenen turlarla Ege'nin derinliklerinde yolculuk yapıyor. Yarı denizaltı geçen yıl 9 bin civarında yerli ve yabancu turist ağırladı

  • 1 Yarı denizaltıyla Ege'nin derinliklerine iniyorlar
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    Muğla Marmaris'te yer alan yarı denizaltı hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

  • 2 Yarı denizaltıyla Ege'nin derinliklerine iniyorlar
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    Yarı denizaltının kaptanı Yusuf Dirmil tarafından yapılan açıklamada, geçen yıl başladıkları turlara talebin yüzde 100 arttığını söyledi. 

  • 3 Yarı denizaltıyla Ege'nin derinliklerine iniyorlar
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    İnsanların düşüncelerini hayata geçirince mutlu olduğunu anlatan Dirmil, Ege'nin derinliklerini görenlerin hayranlıklarını gizleyemediğini dile getirdi.

  • 4 Yarı denizaltıyla Ege'nin derinliklerine iniyorlar
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    Dirmil, yarı denizaltıyı tur teknesi yaparak, cesaret edilemeyen bir atılımı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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  • 5 Yarı denizaltıyla Ege'nin derinliklerine iniyorlar
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    Yarı denizaltının ortağı Murat Kuyumcu ise teknenin dizaynının ve mavi tur yapmasının ilgiyi artırdığını kaydetti. 

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