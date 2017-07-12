TURİZM
Yarı denizaltıyla Ege'nin derinliklerine iniyorlar
12 Temmuz 2017 Çarşamba, 17:14:52 | Güncelleme: 17:21:58
AA
Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistler, yarı denizaltıyla düzenlenen turlarla Ege'nin derinliklerinde yolculuk yapıyor. Yarı denizaltı geçen yıl 9 bin civarında yerli ve yabancu turist ağırladı
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Muğla Marmaris'te yer alan yarı denizaltı hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
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Yarı denizaltının kaptanı Yusuf Dirmil tarafından yapılan açıklamada, geçen yıl başladıkları turlara talebin yüzde 100 arttığını söyledi.
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İnsanların düşüncelerini hayata geçirince mutlu olduğunu anlatan Dirmil, Ege'nin derinliklerini görenlerin hayranlıklarını gizleyemediğini dile getirdi.
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Dirmil, yarı denizaltıyı tur teknesi yaparak, cesaret edilemeyen bir atılımı gerçekleştirdiklerini ifade etti.
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Yarı denizaltının ortağı Murat Kuyumcu ise teknenin dizaynının ve mavi tur yapmasının ilgiyi artırdığını kaydetti.
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Turistlerden turlara birçok kez katılanlar olduğuna değinen Kuyumcu, "2016'da 9 bin civarında misafirimize deniz altını gösterdik" dedi.
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Marmaris'e tatile gelen Vedat Çaka da turun çok heyecanlı olduğunu, denizin altında balıkları yakından görmenin mutluluk verdiğini söyledi.
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İngiliz vatandaşı Nicola Kaytankas ise ilk kez denizin altını gördüğünü belirterek, "Balıkları gördüm. Çok heyecanlı ve büyüleyiciydi. Çok harika bir turdu" ifadelerini kullandı.
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