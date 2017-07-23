TURİZM

Pamukkale'deki antik havuz turistlerin gözdesi

23 Temmuz 2017 Pazar, 16:12:16 AA

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale Ören Yeri'nde bulunan antik havuz, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor

  • 1 Pamukkale'deki antik havuz turistlerin gözdesi
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    Pamukkale'de 692 yılında meydana gelen depremde sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan antik havuz, yaz kış değişmeyen 36 derecelik suyuyla ziyaretçilerine farklı deneyim yaşatıyor.

  • 2 Pamukkale'deki antik havuz turistlerin gözdesi
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    Günde ortalama 2 bin 400 kişinin gezdiği ören yerinde dileyen ziyaretçiler, havuza girerek tarihi ve doğal güzelliklerin keyfini çıkarıyor.

  • 3 Pamukkale'deki antik havuz turistlerin gözdesi
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    İçindeki sütun ve mermer parçaları nedeniyle farklı bir görünüme sahip olan antik havuz, turistlerin ilgisini çekiyor.

  • 4 Pamukkale'deki antik havuz turistlerin gözdesi
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    Denizli Müze Müdürü Hasan Hüseyin Baysal, Pamukkale'nin sadece travertenlerden ibaret olmadığını, bölgedeki antik havuzun dünyanın en eski havuzları arasında yer aldığını belirtti.

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  • 5 Pamukkale'deki antik havuz turistlerin gözdesi
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    Hierapolis'in (Pamukkale) tarihin ilk dönemlerinden bu yana şifa merkezi olduğunu anlatan Baysal, Roma döneminde hamamları ve sağlık merkezleriyle ünlü bölgenin antik havuzla insanlara hizmet vermeyi sürdürdüğünü dile getirdi.

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