Kadın Azmağı Deresi'ne turist ilgisi

8 | 21

Akyaka ve deresinin doğa harikası olduğunu vurgulayan Kayacık, "Çok fazla canlı çeşidi ve çok ciddi turizm getirisi olan bir yer. Tanıtılması, temiz bırakılması lazım. Azmak üzerindeki restoranlarda deniz ürünlerini tatmak ayrı bir zevk. Su sıcaklığı yaz kış takriben 10 derece." diye konuştu.