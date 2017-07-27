TURİZM

İnbaşı mağaraları keşfedilmeyi bekliyor

27 Temmuz 2017 Perşembe, 15:44:47 AA

Şanlıurfa'nın Fırat Nehri kıyısındaki Bozova ilçesinde yer alan İnbaşı mağaraları, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor. İçerisinde kaynak suyu ile beslenen doğal bir havuzun da bulunduğu İnbaşı mağaraları ile çevresindeki Roma dönemine ait su değirmeni, kaya yerleşim ve geçitleri ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor

  • 1 İnbaşı mağaraları keşfedilmeyi bekliyor
    1 | 13

    Şanlıurfa'nın Fırat Nehri kıyısındaki Bozova ilçesinde yer alan İnbaşı mağaraları, tarihi ve doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor.

  • 2 İnbaşı mağaraları keşfedilmeyi bekliyor
    2 | 13

    Atatürk Barajı'nın güneybatısındaki Yeniköy Mahallesi civarında yer alan çok sayıda mağara ile kaya geçitleri ve Roma döneminde yapıldığı düşünülen su değirmeni, ziyaretçilerine tarihi ve doğal güzellikleri bir arada sunuyor.

  • 3 İnbaşı mağaraları keşfedilmeyi bekliyor
    3 | 13

    İçerisinde kaynak suyu ile beslenen doğal bir havuzun da bulunduğu İnbaşı mağaraları, yaz aylarında yöre halkı tarafından serinlemek için tercih ediliyor.

  • 4 İnbaşı mağaraları keşfedilmeyi bekliyor
    4 | 13

    Termometrelerin öğle saatlerinde 50 dereceyi gösterdiği bölgede vatandaşlar, kendilerini metrelerce yükseklikten havuzun "karpuz çatlatan" olarak adlandırılan soğuk suyuna bırakıyor. Kimileri de Fırat Nehri'nde yüzerek serinlemeye çalışıyor.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 İnbaşı mağaraları keşfedilmeyi bekliyor
    5 | 13

    Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin yeterince bilinmediğini ama sahip olduğu varlıklarla turistlerin ilgisini çektiğini belirtti.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000