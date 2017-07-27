İnbaşı mağaraları keşfedilmeyi bekliyor

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Mahmut Sevim ise yazın serinlemek için mağaraya geldiklerini ifade ederek, "Son günlerde hava çok sıcak ama mağaradaki su buz gibi. İnsan uzun süre suda kalamıyor, gerçekten çok soğuk. Ayrıca suyun şifalı olduğuna inanılıyor, hem içiliyor hem de cilt hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor." ifadelerini kullandı.