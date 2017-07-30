TURİZM

Kızkalesi'ndeki otel doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı

30 Temmuz 2017 Pazar, 11:30:02 AHT

Mersin'in önde gelen turizm bölgelerinden Kızkalesi'nde doluluk oranının yüzde 90'lara ulaşması turizmcilerin yüzünü güldürdü

  • 1 Kızkalesi'ndeki otel doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı
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    Mersin'in Erdemli ilçesinde, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nin bulunduğu bölgedeki otellerde doluluk oranının yüzde 90'lara ulaşması turizmcileri sevindirdi.

  • 2 Kızkalesi'ndeki otel doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı
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    Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop yaptığı açıklamada, gurbetçilerin gelmesiyle turizmcilerin yüzünün güldüğünü, otellerdeki doluluk oranının da yüzde 90'lara ulaştığını söyledi.

  • 3 Kızkalesi'ndeki otel doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı
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    Bu durumun Kurban Bayramı sonuna kadar sürmesini beklediklerini ifade eden Öztop, şu açıklamalarda bulundu:

  • 4 Kızkalesi'ndeki otel doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı
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    "Gurbetçilerimizin tatillerini geçirmek için bölgemize gelmeleri otel, motel ve pansiyon işletmecileri ile esnafın yüzünü güldürdü. Bayram öncesi otelcilerimiz ciddi rezervasyonlar yaptılar. 'Ben ailemle güzel bir tatil yapmak istiyorum' diyen herkesi Kızkalesi'ne bekliyoruz"

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  • 5 Kızkalesi'ndeki otel doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı
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    "BİR TARAF EKSİK KALIR"

    Öztop, Kızkalesi'ne tatile gelenlerin çevredeki tarihi ve kültürel değerleri de görmelerini önererek, şöyle devam etti:

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