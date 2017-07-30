TURİZM
Kızkalesi'ndeki otel doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı
30 Temmuz 2017 Pazar, 11:30:02 | Güncelleme: 11:38:20
AHT
Mersin'in önde gelen turizm bölgelerinden Kızkalesi'nde doluluk oranının yüzde 90'lara ulaşması turizmcilerin yüzünü güldürdü
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nin bulunduğu bölgedeki otellerde doluluk oranının yüzde 90'lara ulaşması turizmcileri sevindirdi.
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Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop yaptığı açıklamada, gurbetçilerin gelmesiyle turizmcilerin yüzünün güldüğünü, otellerdeki doluluk oranının da yüzde 90'lara ulaştığını söyledi.
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Bu durumun Kurban Bayramı sonuna kadar sürmesini beklediklerini ifade eden Öztop, şu açıklamalarda bulundu:
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"Gurbetçilerimizin tatillerini geçirmek için bölgemize gelmeleri otel, motel ve pansiyon işletmecileri ile esnafın yüzünü güldürdü. Bayram öncesi otelcilerimiz ciddi rezervasyonlar yaptılar. 'Ben ailemle güzel bir tatil yapmak istiyorum' diyen herkesi Kızkalesi'ne bekliyoruz"
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"BİR TARAF EKSİK KALIR"
Öztop, Kızkalesi'ne tatile gelenlerin çevredeki tarihi ve kültürel değerleri de görmelerini önererek, şöyle devam etti:
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Kızkalesi UNESCO geçici miras listesinde yer almakta. Kızkalesi'ne gelen tatilcilerimiz, altın sarısı kumda güneşlenip Akdeniz'in mavi sularında yüzmelerinin ardından mutlaka bölgedeki birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi yerleri de gezsinler.
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Cennet Cehennem, Astım Dilek Mağaraları, Kanlı Divane, Ayaş Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Adam Kayalar ve Kızkalesi mutlaka gezilmeli. Eğer Kızkalesi'ne tatile gelen gurbetçilerimiz bu bölgeleri gezmezlerse tatilin bir tarafının eksik kaldığını akıllarından çıkarmasınlar.
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İsviçre'den tatile gelen Mehmet Ünlüdere, tatillerini iyi bir şekilde değerlendirmek için Kızkalesi'ne geldiklerini söyledi. Mersin sahillerinin cennetten bir köşe olduğunu belirten Ünlüdere, sözlerine şöyle devam etti.
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"Tek sıkıntı sahilin tatilciler tarafından kirletilmesi. Ben İsviçre'de sürekli hastalanıyorum. Ülkeme tatile gelip güneşlendiğimde hastalığımdan eser kalmıyor. Avrupalıların özlemini çektiği güneş, kum, deniz ve güzel hava biz de hepsi var. Bunun kıymetini iyi bilelim"
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Almanya'dan gelen Ramazan Arık da Kızkalesi'nin çok güzel bir yer olduğunu ifade ederek, herkesi buraya davet etti.