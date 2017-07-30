Kızkalesi'ndeki otel doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı

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"Tek sıkıntı sahilin tatilciler tarafından kirletilmesi. Ben İsviçre'de sürekli hastalanıyorum. Ülkeme tatile gelip güneşlendiğimde hastalığımdan eser kalmıyor. Avrupalıların özlemini çektiği güneş, kum, deniz ve güzel hava biz de hepsi var. Bunun kıymetini iyi bilelim"