Turizm

Antalya turizmi eski dönemlerine döndü

30.07.2017 - 14:35 | Güncelleme:

Geçen yıl kötü sezon geçirilen Antalya turizminde, yılın 10 aylık döneminde yüzde 60'ı aşan artışlar görüldü. Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyon 617 bin kişiye ulaştı.

  • 1 Antalya turizmi eski dönemlerine döndü
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    Türkiye'nin 'turizm başkenti' ve dünyanın en çok ziyaret edilen kentleri arasındaki Antalya, tarihinin en kötü yılı olarak geride bıraktığı 2016'nın ardından 2017'de, Rusya krizinin çözüme kavuşturulmasıyla bu pazarda yaşanan rekor artışlarla yeniden toparlandı.

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    Geçen yılın Eylül ayında, Rusya krizinin sona ermesiyle birlikte hızlı geri dönüş sağlanan Rusya pazarı, 2017 yılının Ekim ayı sonuna kadar rekor yükseliş sergiledi. Antalya turizmi, Rusların tatil sezonunun sona erdiği kasım ayında ise Avrupa pazarındaki düşüşlerin de etkisiyle 2016 rakamlarına döndü.

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    KASIM AYI, 2016 GİBİ

    Antalya Valiliği Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, kasım ayında kente gelen turist sayısı, geçen seneye göre yüzde 1 artış göstererek, 141 bin 444 kişi oldu. 2014 ve 2015 yılları kasım aylarına göre, ciddi oranda düşüş gözlendi. Antalya'nın en önemli iki pazarını oluşturan Rusya ve Almanya, kasım ayında da en çok turistin geldiği ülkeler oldu.

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    Almanya'dan 2014'te 149 bin, 2015'te ise 130 bin turistin geldiği kente, geçen sene kasım ayında ise 59 bin turist gelmişti. Bu kasım ayında, geçen seneye göre, yüzde 28 kayıp yaşanan Alman pazarından 43 bine yakın turist geldi. Rusya'dan ise yılbaşından bu yana süren rekor artış oranı, yüzde 29'a düştü. Ruslar, geçen sene kasım ayında 24 bin olan turist sayısını, bu yıl aynı dönemde 31 bine yükseltti.

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    HAVALİMANI TOPLAMI 9.6 MİLYON

    Antalya Havalimanı'na 1 Ocak-30 Kasım tarihleri arasında gelen turist sayısı ise geçen seneye göre, yüzde 58 artışla 9 milyon 617 bine yükseldi. Geçen sene, aynı dönemde 6 milyon 75 bin kişi gelen kente, 2015'te 10 milyon 760 bin, 2014'te ise 11 milyon 393 bin kişi gelmişti.

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