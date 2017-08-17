TURİZM

Hazar Gölü, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor

17 Ağustos 2017 Perşembe, 12:48:12 AA

Elazığ'da çevresinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait eğitim ve dinlenme tesisleri, çok sayıda yazlık ev ve tatil sitesi bulunan Hazar Gölü, yaz boyunca sıcaktan bunalan bölge insanının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor

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    Türkiye'nin en büyük doğal gölleri arasında bulunan Elazığ'daki Hazar Gölü, yaz aylarında sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu.

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    Çevresinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait eğitim ve dinlenme tesisleri, çok sayıda yazlık ev ve tatil sitesi ile kamp alanları bulunan tektonik göl, yaz boyunca özellikle, sıcaktan bunalan bölge insanının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Plajlarıyla da Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan gölde, özellikle hafta sonları yoğunluk oluşuyor.

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    Turistlerin gelmesiyle, Sivrice ilçesinin 4 bin olan nüfusu hafta sonları yaklaşık 20 bine çıkıyor. Bölgede su sporları ve paraşüt gibi etkinlikler de yapılabiliyor.

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    Gölde 8 yıldır tesis işleten Murat Bahçeci, AA muhabirine, bölgede ciddi yatırımlar yaparak tatilcilere güzel bir tatil imkanı sağladıklarını söyledi.

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    Burada insanların huzurlu şekilde tatil yaptığını belirten Bahçeci, tatilcilere daha iyi hizmet verebilmek için yoğun çalıştıklarını ifade etti.

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