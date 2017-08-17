Hazar Gölü, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor

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Çadırda mutlu ve huzurlu şekilde doğal ortamda tatil yaptıklarını dile getiren Bilgi, "30 senedir sürekli buraya geliyorum. Burası Doğu ve Güneydoğu için bulunmaz bir mekan. Batıda insanlar şemsiyesini açar, güneşin altında oturur ama burada ağaçlar ve buz gibi suyumuz var. Böyle bir yer parayla aransa dahi bulunmaz, dört dörtlük bir yer. Burada doğayla iç içeyiz." şeklinde konuştu.