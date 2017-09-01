TURİZM

İranlı turist bayramda Van'a akın etti

01 Eylül 2017 Cuma, 11:32:44 DHA

Tatillerinin büyük bir bölümünü Van'da geçiren İranlı turistler, kent ekonomisine de katkı sağlıyor. Turizmciler, 8 ayda 266 bin İranlı turistin Van'a geldiğini söylerken, bu sayının bayram tatilinin bitimine kadar 350 bini aşması bekleniyor. Gündüzleri alışveriş yapan geceleri soluğu disko ve barlarda alan İranlı turistler, Van Gölü'nde verdikleri tekne partileri, havuz ve sosyal tesislerdeki eğlenceleriyle de dikkat çekiyor

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    Tatil için Van'a gelen İranlı turistler esnafın yüzünü güldürdü. Van merkeze 100 kilometre uzaklıkta bulunan Kapıköy Sınır Kapısından Van'a giriş yapan İranlı sayısı her geçen gün artıyor.

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    Turizmciler, 8 ayda 266 bin İranlı turistin Van'a geldiğini ve bu sayının Kurban Bayramı sonu itibariyle 350 bini aşmasını bekliyor.

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    Bayram tatili için Van'da gelen İranlılar, gündüzleri bol bol alışveriş yapıyor ve geceleri soluğu disko ve barlarda alıyor. 

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    TURİSTLER EN ÇOK AQUA PARKI TERCİH EDİYOR

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    Van'da İranlı turistlere yönelik her geçen gün yeni mekanlar açılırken, en büyük ilgiyi ise Van Gölü kıyısındaki işletmeler çekiyor. Akşamları kapalı mekanlarda eğlenen İranlı turistler, gündüzleri ise soluğu Van Gölü'nde alıyor.

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