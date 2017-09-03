İranlılar Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülke Almanya'dan gelenlerin sayısı gerilerken İranlı turist sayısının arttığını ifade etti.
İranlılar'ın Türkiye ilgisinin turizmciye moral verdiğini dile getiren İşler, "Türkiye'ye geçen yıl 1 milyon 600 bin İranlı turist gelirken bu yılın 7 ayında bu rakam 1 milyon 200 bin kişi olmuş. Bu demektir ki yıl sonunda 2 milyonu geçecek." dedi.
İşler, Türk turizminin bu yıl Alman turist sayısındaki azalmayla oluşan kaybını İranlı turistle telafi edebileceğini dile getirerek, İranlılar'ın ortalama harcama seviyelerinin daha yüksek olduğuna işaret etti.
Geçen yıl İranlı turistlerin ülkeye bıraktığı dövizin 2 milyar dolara yakın olduğunun tahmin edildiğini, bu yıl da 2 milyar 700 milyon dolarlık bir gelir beklediklerini anlatan İşler, şunları kaydetti:
"İranlıların tatil için Türkiye'yi tercih etmelerinde kültürel ve coğrafi yakınlığın önemli payı bulunuyor. İranlılar burada kendilerini rahat hissettiklerini, tatillerini huzurlu bir şekilde, yabancılık hissetmeden yaptıklarını anlatıyor. Çok yakın ve Müslüman bir ülke olduğumuz için Avrupa'ya göre bizi tercih ediyorlar. Şehir gezileri yapmayı, alışveriş merkezlerindeki değerli markalardan alışveriş yapmayı seviyorlar. Yemekler konusunda da yabancılık çekmiyorlar. İstanbul'un önemli bir kültür başkenti olması da onların Türkiye'yi tercih etmesinde çok önemli bir etken."
İşler, İzmir'e gelen İranlı turist sayısının da düzenli artış gösterdiğine dikkati çekerek, 5 yıl önce 10 binin altında kalan İranlı turist rakamının bu yılın 7 aylık döneminde 40 bine ulaştığını bildirdi.
Turizmcilerin İran pazarına daha fazla odaklanması gerektiğini dile getiren İşler, "İki ülke arasında dostluğun pekiştirilmesi ve ülkelerin tanıtılması için özel çalışmalar yapılmalı. Özellikle İzmir ve Antalya'ya İran'dan direkt uçuş sayısının da artması gerekiyor. Eğer bu çalışmalar yapılırsa İran'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 5 - 6 milyona çıkabilir." diye konuştu.
- İranlı turist
- İran Türkiye
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.