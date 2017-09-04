450 metre yüksekteki cam seyir terasına yoğun ilgi

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İlçenin en önemli turizm değeri olan Çatak Kanyonunun müthiş görüntüsünün en iyi cam terastan izlendiğini ifade eden Civelek, "Şu anda tam olarak bitmeyen cam terasımız bayram boyunca her gün binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Böylece bu projenin gerekliliğini ve bölgemiz için önemini görmüş olduk. Yaklaşık bir ay içerisinde çevre düzenlemesi dahil projenin tamamen bitirilmesini bekliyoruz." dedi.