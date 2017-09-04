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Turizmci arkadaşlarımızla da görüştüm. Bayrama özel bir durum bu. Doluluk oranı çok yüksek. Vatandaşımız ve esnafımızı da durumdan memnun. Sezon hareketli geçiyor. Yerleşik nüfusumuzun 10 katı tatilciyi ağırlıyoruz" dedi.