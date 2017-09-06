Booking'in yerli rakibine Sanko'dan yatırım

Sankonline'ın 11 milyon TL ile hakim katılım sağladığı yatırım turuna Howzat Partners ve mevcut ortaklar da 2 milyon TL ile iştirak ettiler.
Bu yatırım anlaşması ile ulusal ve uluslararası arenada büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım attıklarını belirten otelz.com CEO’su Bertan Aner, şöyle konuştu:
"Türk turizminin pazar bağımlılığını bitirecek dünya çapında kabul görmüş bir online oyuncuya ihtiyacı olduğu gerçeği sektör tarafında uzun süredir dile getiriliyordu. İşte tam bu noktada Türkiye’deki otelleri tüm dünyaya tanıtmak için 2013 yılında zorlu bir yolculuğa başladık. Bu süreçte bulunduğumuz coğrafyada sektörü derinden etkileyen birçok olumsuz gelişme yaşandı. Bu sebeple pazarda oluşan daralmanın etkilerinin bir an önce bertaraf edilmesi ve sektörümüzün canlandırılması için gece gündüz çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda küresel arenada ses getireceğine inandığımız yeni bir teknolojik altyapı üzerinde çalışıyoruz.
Aynı zamanda yenilenmiş mobil uygulama ve çok dilli web/mobil site projelerimizi kısa bir süre sonra hayata geçireceğiz. Böylece yerel pazardaki liderliğimizi pekiştirerek, uluslararası pazarlarda yeni iş birlikleri gerçekleştireceğiz. Booking.com'un Türkiye faaliyetlerinin durdurulmasından sonra pazarda liderliği üstlenerek otelcilerin zararını minimum seviyeye çekmek için gece gündüz çalışan otelz.com ailesi olarak sağladığımız bu finansman desteği ile birlikte Türk turizmine sunduğumuz katkıyı artırarak, otellerimize yüksek adetlerde rezervasyon göndermek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.
Sankonline Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Konukoğlu ise yatırımları ile ilgili olarak şunları söyledi;
"Dijital dünyadaki yeni ekonomileri uzun süredir takip ediyor ve bu doğrultuda çeşitli yatırımlara imza atıyoruz. Otelz.com bir süredir takip ettiğimiz ve hızlı büyümesinin yanında, doğru teknolojik hamleler yapan bir girişim olduğu için, bu yatırımın Türk Turizmine katkı sağlayacağını da düşünerek yatırım turuna liderlik ettik."
- sanko
- Booking
- Otelz
- Sankoline
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