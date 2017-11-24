Elazığ'da emekli öğretmen baba, öğretmenler gününde oğlunu öldürdü

Elazığ'da emekli bir öğretmen baba eve alkollü gelip ortalığı dağıtan oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

İHA'nın haberine göre, Nihat K. (31), sabaha karşı bir arkadaşıyla alkollü olarak eve geldi.Evde camları kırıp ortalığı dağıtan K., babası emekli öğretmen Rifat K. (61) ile tartıştı. Tartışma esnasında baba eline aldığı av tüfeği ile oğluna bir el ateş etti. Sesi duyan komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de K.'nın öldüğünü belirledi.

Evde bulunan baba, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin eve gelerek yaptığı incelemenin ardından Nihat K.'nın cansız bedeni cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen baba ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.