Memur ve emekliye müjde. Enflasyon farkının açıklanması ile beraber memur ve emekli maaşlarına da zam geldi. Üstelik ilk ödeme 15 Temmuz'da yansıyacak.

Maliye Bakanlığınca, enflasyon oranından kaynaklı ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,65 artış yapıldığı belirtilerek, "Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 893 liradan 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükselmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan, bu yılın temmuz döneminde kamu görevlileri ve emeklilere yönelik zamlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bu yıl kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların, "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme" ile belirlendiği hatırlatıldı. Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileriyle memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde, geçen yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı verilen enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 5,69 artış yapıldığı belirtildi.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının da geçen yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 5,69 artırıldığına işaret edilen açıklamada, temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3,5 artış öngörüldüğü bildirildi.

Bu yılın ilk altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 9,17 olarak gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,65 oranında artış yapılmıştır. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 9,17 oranında artış sağlanmıştır. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 893 liradan 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükselmiştir."

Açıklamada, maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemelerin dahil edilmediği, aile ve çocuk yardımı ödeneğinin ise eklendiği belirtildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuğun (0-6 yaş grubu ve diğer) da esas alındığı vurgulandı.

Ocak ve temmuz dönemleri itibarıyla bazı kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları şöyle:

UNVANLAR Derece NET GÖREV AYLIĞI 2018 Ocak 2018 Temmuz MÜSTEŞAR 1/4 11.064 11.978 GENEL MÜDÜR 1/4 9.709 10.507 ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu) 1/4 5.098 5.519 MEMUR (Üniversite Mezunu) 9/1 3.136 3.387 ÖĞRETMEN 1/4 3.927 4.247 KAYMAKAM 1. Sınıf 1/4 8.901 9.651 BAŞKOMİSER 3/1 5.095 5.516 POLİS MEMURU 8/1 4.457 4.823 UZMAN DOKTOR 1/4 6.064 6.568 HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) 5/1 3.814 4.124 MÜHENDİS 1/4 5.204 5.634 TEKNİSYEN (Lise Mezunu) 11/1 3.265 3.527 PROFESÖR 1/4 8.384 9.089 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 4.939 5.347 VAİZ 1/4 4.082 4.415 AVUKAT 1/4 4.967 5.377