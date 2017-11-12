Emirates'ten Boeing'e 15.1 milyar dolarlık dev sipariş

Siparişin toplam değerinin ise 15.1 milyar dolar olduğu açıklandı.

Ortadoğu'nun en büyük havacılık firması olan Emirates, dev uçak alımı için hem Airbus hem de Boeing ile pazarlık halindeydi.

40 uçaklık siparişin teslimatları ise 2022 yılında başlayacak.

AIRBUS'TAN DA ALACAK MI?

Boeing'e 15.1 milyar dolarlık sipariş geçen Emirates'in Airbus'tan da alım yapabileceği belirtiliyor. Konuya yakın kaynaklar, Emirates'in Airbus A380'den 36 tane sipariş verebileceğini belirtiyor. Konuşulan fiyat ise 16 milyar dolar.

Emirates'in Başkanı Tim Clark ise konuyla ilgili bir yorum yapmamayı tercih etti.

Öte yandan normalde Dubai Air Show'un en büyük katılımcılarından birisi olan Katar Havayolları, son dönemde yaşanan gerginlikler nedeniyle bu seneki fuarda yer almadı.

Dubai Air Show

Emirates

Boeing 787 Dreamliner