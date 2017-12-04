Enerji sektörü EPDK ve BOTAŞ toplantılarına kilitlendi

Ankara bugün enerjide iki önemli toplantıya ev sahipliği yapacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sabah saatlerinde şehiriçi doğalgaz dağıtım şirketleri ile bir araya gelecek. BOTAŞ da öğleden sonra doğalgazdan elektrik üreten santralların üst düzey yöneticileriyle görüşecek. Toplantıların gündemi, doğalgaz santrallarına yapılan yüzde 8’lik gaz zammı, yeni gaz tedarik sistemi ve buna ilişkin sektörden beklentiler.
BOTAŞ’ın, geçen hafta içinde doğalgazla ilgili aldığı iki karar sektörde geniş yankı uyandırdı. BOTAŞ, doğalgaz santrallarına ihtiyaç duydukları gazın yüzde 40’ını satacak. Kalan yüzde 60’lık bölümü, özel sektör doğalgaz ithalatçıları ya da toptancıları karşılayacak. BOTAŞ’ın, bu oranı yüzde 40’tan 50’ye çıkarabileceği belirtiliyor. BOTAŞ, santrallara doğalgaz satış fiyatını da artırdı. Her 1000 metreküp gazın satış fiyatı, 1 Aralık’tan geçerli olmak üzere 704 TL’den 763 TL’ye çıkartıldı.
İTHALATÇILARLA GÖRÜŞME
BOTAŞ, doğalgaz santrallarına zam kararının uygulamaya girdiği 1 Aralık Cuma günü özel sektör doğalgaz ithalatçılarıyla bir araya geldi. BOTAŞ’ın, ithalatçılara, doğalgaz santrallarına uygulanacak yeni gaz satış sistemi hakkında bilgi verdiği kaydedildi. BOTAŞ, sektör dinamikleri dikkate alınarak bu yönde bir karar alındığını belirtti ve gerekenin yapılmasını istedi.
BOTAŞ santrallara ihtiyaç duydukları gazın yüzde 40'ını satacak
Kalan yüzde 60'lık bölümü özel sektör karşılayacak
Her 1000 metreküp gazın satış fiyatı 763 TL’ye çıktı
Bu rakam 1 Aralık’tan önce 704 TL idi
TEDARİK SİSTEMİ ELE ALINACAK
BOTAŞ bugün doğalgaz santralarının yöneticileriyle bir araya gelecek. Görüşme, saat 14.00’te gerçekleştirilecek. BOTAŞ’ın, doğalgaz fiyatlarında yapılan artış, gaz tedariki (BOTAŞ’ın santralların gaz ihtiyacının en fazla yüzde 50’sini karşılaması) ve buna ilişkin değişiklik hakkında bilgi vereceği ve sektörün sorularını yanıtlayacağı kaydedildi. Sektör kaynakları, Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'e, bu düzenlemenin doğalgazla elektrik üretiminde ortaya çıkartacağı sonuçları paylaşacaklarını, olası sorun alanlarına ilişkin değerlendirmelerini sunacaklarını kaydetti.
EPDK ŞİRKETLERE BİLGİ VERECEK
EPDK da sabah saatlerinde şehiriçi doğalgaz dağıtım şirketleri ile bir araya gelecek. Kaynaklar, EPDK’nın gündeminde de bu konunun bulunduğunu belirterek, “EPDK, dağıtım şirketlerini gelişmeler hakkında bilgilendirecek. EPDK’nın, dağıtım şirketlerinden, BOTAŞ’ın yeni uygulaması çerçevesinde santrallara gaz satışı yapmamasını isteyebileceğini de tahmin ediyoruz” dedi.
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