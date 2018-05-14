Erdoğan'dan ABD'nin Kudüs hamlesine tepki: ABD arabulucu rolünü kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını yazılı bir açıklamayla protesto etti.
Erdoğan, "ABD insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal etmiş, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar vermiş ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybetmiştir" dedi.
"ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak, gerçekten barışı istediğini defalarca kanıtlayan Filistin tarafını cezalandırdığını" söyleyen Erdoğan, Filistin halkının yüzlerce yıllık vatan topraklarını işgal eden, abluka ve yasadışı yerleşimlerle iki devletli çözüme yönelik taahhütleri çiğneyen, barışı bizzat imkansız hale getirmeye çalışan, BM kararlarını sistematik şekilde ihlal eden İsrail Hükümetini ise ödüllendirmiştir. Tarih ve insanlık vicdanı Filistinli kardeşlerimize yapılan haksızlıkları asla affetmeyecektir." ifadelerini kullandı.
Filistin sorununa adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin 1967 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde vücut bulmasıyla mümkün olacağını" söyleyen Cumhurbaşkanrı, Türkiye'nin Filistin Devleti ile dost ve kardeş Filistin halkının her daim yanında duracağını ve haklı davasında Filistinli kardeşlerini asla yalnız bırakmayacağını" vurguladı.
İngiltere'de TURKEN Vakfı'nın düzenlediği etkinlikte ABD'nin Kudüs kararına değinen Erdoğan, "Kudüs İsrail'in başkenti olacakmış. Başta ABD olmak üzere Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarmış, ne olarak tanırsanız tanıyın. BM de oylaması yapıldı, 128 ülke tavrını ortaya koydu. Yanınızda derme çatma 7-8 tane adı ülke olan yerleri buldunuz." dedi.
"Kudüs hele hele, Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir. İslam dünyası olarak bunu böyle biliyoruz." diyen Cumhurbaşkanı "Birileri gibi petrol, altın, elmas için insanları birbirine kırdırmadık, kırdırmayız. O birileri bunu yaptı. Bir Müslüman kendisi için ne arzu ediyorsa kardeşi için de onu istemekle mükelleftir. Devlet olarak dün olduğu gibi bugün de barışın adaletin tesisi için mücadele veriyoruz"" diye konuştu.
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