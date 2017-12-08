‘Erkek Mona Lisa’ Arap oldu

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Leonardo Da Vinci’nin “Erkek Mona Lisa” olarak anılan ve geçen ay New York’ta 450.3 milyon dolara açık artırmada satılan “Salvador Mundi” portresi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’deki Louvre Abu Dabi Müzesi’nde sergilenecek.

HT Pazar yazarı Deniz Çağlar da müzayedenin ardından tablonun Louvre Abu Dabi’de sergileneceğini yazmış, “Böyle bir alım gücü ya Asya ya da Arap dünyasından çıkar” demişti. Geçen ay gerçekleşen müzayedede tabloyu satın alan kişinin kimliği açıklanmamıştı. Tablonun bir fon aracılığıyla Birleşik Arap Emirlikleri’ne satıldığı ileri sürülmüştü.

Geçen ay Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un katıldığı törenle açılan müze için Paris yakınlarındaki Louvre Müzesi’ne isim hakkı olarak 525 milyon dolar ödendiği belirtilmişti.