Adem Yeşilyurt (25) idaresindeki özel halk otobüsü, Erzincan-Erzurum karayolu Akyazı beldesi Kantarlar mevkisinde, Behçet Yaşkesen'in (55) kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı. Hafif ticari aracın sürücüsü Behçet Yaşkesen (55) ile otobüsteki yolcu Fikriye Aslan (57) olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari araçta ağır yaralanan Zennure Yaşkesen (60) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada, otobüs sürücüsü Yeşilyurt ile aynı araçtaki 14 yolcu yaralandı. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar ve Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Arslantaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bütün şoför kardeşlerimize de lütfen trafik kurallarına uyalım diyoruz." dedi.

Arslantaş, "Yolların kralı değil, kuralı vardır. Trafik işaretlerine, trafik kurallarına uyulmadığı sürece maalesef bu elim hadiselerle karşılaşmak her zaman olası." ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle ulaşımda bir süre aksama yaşandı.

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