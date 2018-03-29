Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Mart'ta yaptığı Erzurum ziyaretinde "Erzurum'un 2026 Kış Olimpiyatları'na adaylık başvurusu yapılacak" açıklamasından kısa bir süre sonra, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin resmi başvuruyu yaptığı öğrenildi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı Twitter hesabında, "Sporun Devleri Buluşuyor" programında, geçen hafta resmi adaylık başvurusu yapılan Erzurum'un 2026 Kış Olimpiyatları adaylığına destekleri için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdopğan olmak üzere Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a ve Hükümetimize hemşehrilerim adına şükranlarımızı arz ettim." ifadelerini kullanarak müjdeyi verdi.