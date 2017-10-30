Erzurum'da 7 Ocak 2016'da ilişkiye girdiği 21 yaşındaki D.A.'dan olan bebeğini öldürdükten sonra cansız bedenini toprağa gömen evli ve 4 çocuk babası 47 yaşındaki Harun Ş. hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

DHA'nın haberine göre, yeni doğan bebekten sağlık kontrolü için 'topuk kanı' alınmadığını fark eden sağlık görevlilerinin girişiminin ardından ortaya çıkan cinayetin sanığı Harun Ş., mahkemede suçlamaları kabul etmedi. Harun Ş. savcılık aşamasında bebeği öldüğü için toprağa gömdüğünü ileri sürerken, mahkemede ise D.A. ile annesi G.A.'yı suçladı. Harun Ş. "Onu çok sevdiğim için 20 yıllık yuvamı dağıttım. Benim hiçbir suçum yok. Bebeği D.A. aldı, ben götürmedim. Adaleti yanılttığım için özür dilerim. Onların suçunu üstlendim" dedi.