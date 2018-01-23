İstanbul'da tartıştığı eşinin başına demir çubukla vurarak öldüren Afgan uyruklu M.R., Van'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. M.R., Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, tartıştığı eşinin kendisine şırınga ile saldırdığını, bunun üzerine onun başına demir çubukla vurup, iple boğarak öldürdüğünü ve yurtdışına kaçmak amacıyla Van'a geldiğini söyledi.



DHA'nın haberine göre, E.A.'nın annesi İstanbul'da eşi ile birlikte yaşayan Afganistan vatandaşı E.A.'dan 17 Ocak'tan bu yana haber alamayınca durumu polise bildirdi. E.A.'nın annesi polise verdiği ifadede, damadı M.R.'nin kızını öldürmüş ve Van'a kaçmış olabileceğini söyleyince Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis Van'da M.R.'nin gidebileceği adresleri araştırırken, 2 gün önce kayıp E.A.'nın cesedi, İstanbul Sultangazi İlçesi Gazi Mahallesi'nde bulundu.



Van polisi bunun üzerine araştırmalarını derinleştirerek, M.R.'nin Van'ın İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesinde bir evde saklandığını tespit etti. Bunun üzerine M.R'nin bulunduğu eve Asayiş ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda M.R. gözaltına alınarak Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Gözaltına alınan M.R.'ın Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinde, eşi ile problemleri olduğunu, hamile olan eşinin bebeği düşürmek amaçlı ilaç içtiğini, olay günü tartıştıklarını söyledi. M.R., olay gününde, eşinin kendisine şırınga ile saldırdığını, bunun üzerine demir çubuk ile başına vurup, iple boğarak öldürdüğünü ve yurtdışına kaçmak amacıyla Van'a gelerek saklandığını söyledi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan M.R geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye sevk edildi.









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