Fahrettin Koca açıklanan yeni hükümet sonrası Sağlık Bakanı olarak atandı. Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan twitter üzerinden veda etti.

Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bu görevi yerine getirirken yakın desteklerini hissettiğim ve fedakarlıklarına şahit olduğum yakın mesai arkadaşlarıma, sağlık camiası mensuplarına teşekkür ediyor, her bir ferdini saygıyla selamlıyorum" diyerek, "Yeni dönemin ilk kabinesi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

— Dr Ahmet Demircan (@Dr_Demircan) July 9, 2018

— Dr Ahmet Demircan (@Dr_Demircan) July 9, 2018

— Dr Ahmet Demircan (@Dr_Demircan) July 9, 2018

— Dr Ahmet Demircan (@Dr_Demircan) July 9, 2018