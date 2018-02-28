Çocuk yaşlarda girdiği yeraltı dünyasında yükselen ve zirveye tırmanan Hızır Çakırbeyli'nin yaşamını konu edinen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ekrana gelen 92. bölümüyle izleyicisinin beğenisini kazandı. Dizinin yayınlanan son bölümü sonrasında da yeni bölüm fragmanı için nefesler tutuldu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 93. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Mesut Akusta, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 92. yeni bölümüyle dün akşam izleyicisiyle buluştu.

Dizinin nefes kesen 92. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için de meraklı bekleyiş başladı. Bir sonraki hafta ekrana gelecek olan 93. yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, internet üzerinde "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. yeni bölüm fragmanı" ve "Eşkıya yeni bölüm fragmanı" aramalarını arttırdı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 93. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanacak olan fragmanda yeni bölüm ipuçları verilecek ve akıldaki bazı soru işaretleri artacak. Fragman yayınlandığında haberimizde bulabilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 92. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekrem, Ünal Kaplan'ın masası üzerine kurduğu oyunuyla Ender ve İlker'in kaybına sebep olmuştur. Bu başarısının ardından rüzgar terse dönecek, güvendiği adamı Hakkı'nın ihanetine uğrayacaktır.

Ceylan ile anlaşmaya oturan Hakkı'nın verdiği adres, Davut'un büyük planı için önemli bir adım olsa da Çakırbeylilerin başına dert olacak yeni belaların da habercisidir.

Düşman olduğunu alenen kabullenmek zorunda kalan Ekrem'in arkasındakileri ortaya çıkarmayı amaçlayan Hızır ise gizli düşmanlıklardan yorulmuş, savaşacağı kişileri karşısında görmek istemektedir.

Ünal Kaplan ile kurduğu yeni planıyla, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan diğer düşmanlarının da gözünün içine bakma fırsatını bulacaktır.

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