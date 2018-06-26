Düğünden altı gün sonra et yiyen bakteri yüzünden Yelena Gorelik Cabañas'in bacağı kesildi. ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 36 yaşındaki Yelena Gorelik Cabañas, düğünden sonra bacağında çok ciddi ağrı hissetmeye başladı.

Daily Mail'de yer alan habere göre; hastaneye giden talihsiz kadında nekrotizan fasiit tespit edildi. Kadının dokularını ve kaslarını öldüren ciddi bir enfeksiyon söz konusuydu. Bu durumun üzerine doktorlar, hayatını kurtarmak için Yelena Gorelik Cabañas'ın sol bacağını keserek, ölü ve enfekte cildi çıkardılar.

Cabañas'ın eşi Alfredo, "Hastalık sebebinin et yiyen bakteri olduğunu öğrendiğimizde, Yelena korkarak bana baktı ve bacağı olmadan da onu sevebilir miyim diye sordu. Elbette ona güvence verdiM. Bu tamamen beklenmedik bir şeydi, uykusuzluğa bağlı hayal mi görüyorum diye düşündüm. Çok duygusal bir durumdu ve bir kabus gibiydi" dedi.

Alfredo, "Düğündeki ilk dansımızın videosunu izlemek zor olsa da, bize iyi anıları getiriyor ve normal yaşantımıza geri dönmek için motivasyon oluyor" dedi.

Alfredo, eşiyle beraber tekrar dans edeceği günün hayalini kuruyor, Yelena Gorelik Cabañas ise önce protezle yeniden yürümeyi öğrenecek.