Her hafta bu sayfada Suna Dumankaya’nın ‘Doğal Güzelliğin Sırrı’ köşesini okuyorsunuz. Doğal ve bitkisel yağlarla gençleşmenin püf noktalarını paylaşan Dumankaya, ‘Geçmişten Günümüze Sağlık ve Güzellik’ kitabını çıkardı.

HT Magazin'den Ekin Türkantos'un haberine göre; evlerimizde bulunan malzemelerle nasıl güzel olabileceğimizi, anneannesinden kalan tariflerle ne gibi bakımlar yapabileceğimizi anlatan Dumankaya, cilt tiplerinden yağlara, saç için altın kurallardan bitkilerden hazırlanan tariflere, Osmanlı’da hamam kültüründen sultanların güzellik sırlarına kadar birçok detayı paylaşıyor.

SİYAH NOKTALARDAN SONSUZA DEK KURTULUN!

Vücudumuza oranla yüzümüzün daha önce yaşlanmaya başladığını söyleyen Dumankaya, sakız çiğnemenin yüz egzersizi için olumlu olduğunu, gülmenin, kahkaha atmanın yanak kaslarını çalıştırdığı için yüzün sarkmasını önlediğini anlatıyor.

Güzel bir cilde sahip olmanın cilt bakımından geçtiğini hatırlatan Dumankaya, maske ve yüze tutulan buharla yüz gençleşmesi yapılabildiğini belirtiyor. Ve diğer önerilerini sıralıyor.

1. Düzenli uyku: Cildin yorgun görünmemesi için günde 7-8 saat uyuyun.

2. Bol bol narenciye tüketin: Narenciyenin her cinsinden tüketerek detoks yapın.

3. Cilde masaj: Yatmadan önce cildinizi temizleyip nemlendiricinizi masaj yaparak sürün.

4. Güneşten korunun: Cilt sağlığı için güneşten koruyan yüksek faktörlü kremler kullanın.

5. Sivilcelerle mücadele: Sivilce sıkmak tavsiye edilen bir şey değil ancak ucu beyazlaşmış sivilceleriniz varsa pamuk yardımıyla iki yandan bastırarak sıkın ve iyice temizleyin.

6. Çikolata tüketin: Bitter çikolatadaki antioksidan cilde iyi gelir. Ancak miktarını abartmayın.

7. Siyah noktalara veda: Siyah noktalar cildi kirli gösterir. Bunun için siyah nokta bantlarından kullanın.

8. Düzenli egzersiz: Egzersizi ihmal etmeyin. Cildinizin sıkılığı sağlıklı olduğunu gösterir.

9. Bol su içmek: Cilt sağlığı için bol su tüketin. Aç karnına 1 bardak ılık su için.

10. Maskeleri ihmal etmeyin: Haftada en az 1 kere cilt maskesi uygulayın.

11. Yüz fırçalama: Haftada 2 kez yüzünüzü fırçalayarak kan dolaşımını hızlandırın.

12. Az makyaj trendi: Fondöten ve pudra gibi gözeneklerinizi kapatan ürünleri mümkün olduğunca az kullanın.

13. Güzel bir duş: Sıcak suyla duş almak tıkalı gözeneklerinizi açar.

14. Dudak nemlendiricisi: Dudaklarınızı nemlendirmeyi unutmayın.

15. Sık sık badem tüketin: Omega 3 ve E vitamini yönünden zengin olan badem ve fındık gibi yiyecekleri ara öğünlerinizde mutlaka tüketin.