Ezgi Mola, hayranı olduğu ünlü oyuncu Jason Statham’ın paylaşımlarına yaptığı komik yorumlarla dikkati çekiyordu.

Beyaz'ın "Jason Statham geliyor" şeklinde lanse ederek yaptığı duyuruyla ona çok benzeyen İsmail stüdyoya geldi.





Jason Statham'a benzerliğiyle sosyal medyada olay olan Antalyalı İsmail'i Beyaz stüdyoda getirdi! Hayranı olduğu Jason Statham’ın benzerini stüdyoda gören Ezgi Mola kahkaha krizine girdi.

Jason Statham kimdir?



Jason Statham, İngiliz aksiyon, dövüş filmi oyuncusu ve atlama dalında dereceleri olan eski bir yüzücüdür. Daima kendi sahne dövüşünü ve hünerlerini sergiler.



Statham 2004 yılına kadar model Kelly Brook ile yedi yıllık bir ilişkisi oldu.



Brook'un bir film setinde Billy Zane ile tanışması bu ilişkinin son bulmasına neden oldu.



Statham, Nisan 2010'dan beri model Rosie Huntington-Whiteley ile birliktedir.



Çift 10 Ocak 2016'da nişanlandıklarını açıkladı.

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