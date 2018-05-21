Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında spor gündeminde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

''TENİSİN GOMIS'I RAFAEL NADAL!''

Nadal'ın profesyonelliğini Gomis'e benzeten Altaylı, ''Tenisçi olarak Federer hayranıyım, adam olarak Nadal hayranlığım var. Çok alçakgönüllü, iyi kalpli ve düzgün davranın bir adam. Teniste Galatasaray'ın Gomis'i gibi... Adam sporcu!'' dedi.

''EN BÜYÜK TEDİRGİNLİĞİM 80. DAKİKADAN SONRA SÜRPRİZ GOL YEMEKTİ''

Göztepe maçını tedirgin izlediğini söyleyen Altaylı, ''Haksız da çıkmadım bir yandan. Bir gol atacağına bir gol yeseydi; bugün Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutluyor olabilirdik. Oyuna bakınca da her an gol yiyebilir gibi duruyordu. Galatasaray'ın sezon başından beri deplasman fobisi var. Göztepe kendi sahasında taraftarıyla iyi sonuçlar alan bir takım. Galatasaray'ın da deplasman fobisi üzerine şampiyonluk gerginliği vardı. İlk yarı biterken yanımdaki bir arkadaşa; 'Keşke kazanmak zorunda olsaydık, o zaman böyle oynamazdık' dedim. Galatasaray vakit geçirmeyi ve savunma yapmayı becerebilen bir takım değil. En büyük tedirginliğim 80. dakikadan sonra sürpriz gol yemekti. Panik başlayacaktı. Berabere kalamaya da bilirdi. Göztepe de iyi oynadı fakat penaltıdan sonra bir anda maçı bıraktı gibi oldu. Galatasaray da rahatladı ve skoru da arttırabilirdi. Tedirgin olduğumuz bir maçtı. Fenerbahçe böyle bir durumda kaybetti ve Galatasaray'a şampiyonluğu vermişti. 16 dakika uzatmaya rağmen...'' şeklinde konuştu.

''FENERBAHÇE VE GALATASARAY GERGİNLİĞİ SEVEN CAMİALAR AMA BEŞİKTAŞ DEĞİL''

Sezon boyunca Fikret Orman'ın ortamı fazlaca gerdiğini söyleyen Fatih Altaylı, ''Beşiktaş kadro olarak en iyisi miydi? İyilerden bir tanesiydi. En oturmuş takım Beşiktaş'tı. En derli toplu oynayan takım Beşiktaş'tı. Sezon boyunca bunu gösterdi. Beşiktaş'ın Avrupa kupaları konsantrasyonu vardı ve bu durum lige yansıdı. Fikret Orman'ın lüzumsuz yere yaptığı gerginlikler. Fenerbahçe ve Galatasaray gerginliği seven ve bu gerginliğe alışık camialar. Fikret Orman ortamı çok gerdi ve bu durum takıma yansıdı, hocaya yansıdı. Oyuncu satışları kulübü zora soktu. Kiralık oyuncular, takım oluştu gibi görünse de hep sorunlar çıktı. Her sene de bunun yükü hocanın başına kaldı. Cenk'in satılması güzel bir paraydı fakat kalsaydı şampiyon olur muydu sorusunun cevabı muamma. Kalsaydı da belki olamayabilirdi ama kalsaydı satıştan daha çok geliri Şampiyonlar Ligi'nden kazanabilirdi Beşiktaş. Fakat dediğimiz gibi güzel bir lig oldu. Son haftaya kadar çekişme sürdü, kimse kopmadı, hakem hatalarının çok olduğu ama o kadar da çok konuşulmadığı, geçen sezonki kadar büyük rezaletlerin olmadığı bir sezon yaşadık. Bir takımın lehine değil de genel hatalar oldu. İspanya'da da ne hatalar oluyor! En kötü hakemler orada... İki büyük camianın son düzlüğe kadar şampiyonluk umudunu koruması herkese iyi geldi.'' ifadelerini kullandı.

''FENERBAHÇE TARAFTARI ŞAMPİYON OLMAYI İSTEMEDİ''

Fenerbahçe taraftarıyla ilgili ilginç bir tespitte bulunan Altaylı, ''Fenerbahçe taraftarı şampiyon olmayı çok istemedi. Onların korkusu, 'Şampiyon olursak Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kalır mı?' idi. Şampiyon olduğu zaman bu ikiliden kurtulabilirler miydi? Bunlar taraftarlar arasında hep konuşuldu. 'Başakşehir'i kollayacaklar ve şampiyon yapacaklar' diyenler vardı, noldu? Şampiyon olamadılar. Fenerbahçe de Başakşehir de şampiyon olsa hak ederek şampiyon olacaklardı.'' dedi.

''FATİH TERİM'İ UZUN ZAMAN SONRA İLK KEZ BÖYLE KEYİFLİ GÖRDÜM''

Fatih Terim'in milli takımda yaşadıklarıyla ilgili konuşan Altaylı, ''Fatih Terim'i ilk kez böyle keyifli gördüm. Hak edilmiş bir başarıydı. Milli takımda yaşadığı olaylarda üzerine çok gidildi. Galatasaray'da abuk subuk polemiğe girmedi, mali şartları zorlayacak hamleler yapmadı ve talepte bulunmadı. Galatasaray'da en ufak kavga gürültü olmadan takımı şampiyon yaptı. 10 üzerinden 10! Diğer olaya gelecek olursak; Milli takımda başarısızdın, kebapçıyla kavga ettin, öfkeyle bu kararı almış olabilirsin ama dava açtın, kazandın. Ben hala aynı yerdeyim. Tazminatı almaması gerektiğini söylüyorum. Alırsa da bir yere bağışlaması gerekiyor. Bu düşüncem değişmedi.'' dedi.

''UEFA, DURSUN ÖZBEK'E GÜVENMİYOR''

Galatasaray'ın UEFA ile arasında yaşanan durumu değerlendiren Altaylı, ''Şampiyon olamasaydı sıkıntılar büyüyecekti. Galatasaray kolay kolay batıp dibe durmaz. Dursun Özbek gibi yönetimler gelmedikçe; bir çıkış yolu bulur. Dursun Özbek bir daha gelirse çok kötü şeyler olur, ruhuna el fatiha! Şampiyon olunca rahatladı. Bundan sonra makul hareketler etmek kaydıyla! Makul bütçelerle transfer yapmak. UEFA'ya verilen sözlerin sınırları içinde kalmak kaydıyla... Bu işten ekstra kazanılacak para en az 30 milyon Euro olacak. Gruptan çıkarsa ve Fenerbahçe ön elemeleri geçemezse; Galatasaray büyük mali avantaj sağlayacak. Bu geliri bütçeye yansıtırsa; nefes alır. UEFA'ya verilen sözler arasında şampiyonluk gelirinin de rolü vardı. Katılamasaydı; UEFA'ya verdiğin sözler ilk günden şaşacaktı. UEFA karşısında inandırıcılığın arttı. Bu bir avantaj. Zaten UEFA'nın bugüne kadar kararı açıklamamasının iki şartı vardı. 1- UEFA'ya kalıp Şampiyon olabilecek misin? 2- Dursun Özbek geri dönecek mi? UEFA da Dursun Özbek gelirse; ceza verme durumu olabilir. Kesin demiyorum ama böyle bir durum var. UEFA, Dursun Özbek'e güvenmiyor. Dursun Özbek'in yapmış olduğu sunumları, sunum da denemez! O tavırları ciddiyetsiz buluyorlar. Kendilerine verdiği sözleri tutma niyeti olmadığının farkına vardıklarını görüyorum. Özbek'in kulübü yönetecek kapasitede olmadığını gördüler. Bu adam geri gelirse; UEFA'nın da tavrı değişebilir. Galatasaray'ın son 20-30 yılda biriktirdiği bir prestij var. Yıllardır UEFA, Alp Yalman'ları gördü, Özhan Canaydın'ları gördü, çok değerli adamlar gördü. Özhan Canaydın prezentasyon olarak iyi bir adamdı her ne kadar kulüpteki yanlışları olsa da. UEFA, Özbek'i görünce, 'Bu bizim bildiğimiz Galatasaray değildi' dedi. Tekrar bir Özbek dönemi olursa, UEFA cezayı yapıştırabilir.'' ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY 2-3 TRANSFERLE İYİ BİR NOKTAYA GELEBİLİR''

Galatasaray'ın gelecek sezonda nokta atışı transfer yapması gerektiğini söyleyen Altaylı, ''Her takımın transfere ihtiyacı vardır ama belli bir bütçen var. UEFA'ya verdiğin sözler var. Galatasaray ne yapmalı? Elinde olan kullanmadığı futbolculardan kurtulmalı. Olcan Adın, Dany ve daha başka bir sürü adamda olduğu gibi olmayacak şekilde yollar ayrılmalı. 6 ay sonra UEFA devreye girmeyecek şekilde olmalı. Dursun Özbek tarzı, yer yer Ünal Aysal tarzı yapmayacaksın. Benim gördüğüm en az 8 futbolcu ile helalleşilebilir. İkincisi, Nagatomo'yu bir yıl daha kulüpte tutmalılar. Ben o çocuğu çok beğeniyorum. Sahaya kendini koyuş biçimi çok güzel. Göztepe maçında yandan gelen bütün toplarda sıkıntı yaşadı ama açıklarını yine kendisini kapatabilen bir oyuncu tipi. Orta sahaya bir takviye şart. Farklı bir forvet cinsi almak da şart. Eren Derdiyok, Galatasaray'ın derdinde derman olamıyor. Galatasaray'ın Eren Derdiyok'la derdi oluyor. Belki bir stoper daha lazım. Ben Galatasaray'ın 2-3 oyuncu alarak kadrosunu takviye edeceğini düşünüyorum. Biraz daha doğru düzgün hale hazırlık kampıyla da gelebilir. Sergio Ramos büyük oyuncu ama Galatasaray da büyük kulüp. Oralardan Hagi'ler geldi, Popescu'lar, Drogba'lar geldi. Bu transfer olmayacak şeyler değil. Yeter ki bu düşünceyi gerçekleştirecek kafa yapısında bir yönetim ve mali koşullar oluşabilsin.'' dedi.

''AYKUT KOCAMAN, 'BU ÜLKEDE İNSANLAR KOLAY HARCANIYOR' DİYOR AMA EN ÇOK ADAM HARCAYAN KENDİSİ''

Fenerbahçe'de negatif bir enerji olduğunu söyleyen ve Aykut Kocaman'ın Konyaspor maçının ardından yaptığı basın toplantısındaki açıklamalarını değerlendiren Altaylı, ''78 gol attıysa haklı demek fakat burada vahim olan şey şu. Bu ülkede kolay adam harcanıyor diyor fakat ondan fazla adam harcayan bir isim yok. Marka futbolcuları ve sembol isimleri harcayan kendisi. Valbuena ve Alex harcanacak admlar mıydı? Valbuena madem Fenerbahçe forması giyebilecek bir adam değildi neden aldırdın o zaman? Aykut Kocaman beyefendinin elle tutulur tarafı yok. Eylem söylem birliği yok. Bütün bir sezon boyunca çalıştırdığı ve Haziran ayında ele aldığı takımı ideal kadrosunu çok geç bulmanın sorumlusu herhalde ben veya taraftarlar değil. O zaman sen kötü hocasın! Elindeki değerleri değerlendiremiyorsan sen kötü hocasın. Fenerbahçe 4 senedir kupa alamıyor. Türkiye Kupası yok Lig Kupası yok Süt veya Su Kupası yok. Ayıp değil mi? Volkan efendi diyor ki, 'Şampiyonluk kaçmasının en büyük sorumlusu taraftardır'. Başakşehir'in taraftarı yok onlar nasıl kafaya oynuyorlar? 500 kişiye oynuyorlar onlar da belediye işçisi. Sen taraftarı sahaya çekecek ne yapıyorsun? İddia ediyorum, Türkiye'nin en bilinçli taraftarı, Fenerbahçe taraftarıdır. Sen taraftarını mutlu edemiyorsan niye gelsinler? Terim diyor ki, 'İyi şeyler, iyi insanların başına gelir'. Yarınki röportajımda, Fenerbahçe'nin derdini bana Halil Özer sordu. Aziz Yıldırım, rakibinin iki yıldızını takan başkan oldu. Niye? Daha mı az para harcadı? Fenerbahçe daha zengin ve gelir elde edebilen bir kulüp çünkü iyi şeyler iyi insanların başına gelir. Sen sürekli negatif hava yayıp, herkesle kavga edersen, kendi yönetiminle, kendi taraftarın ve futbolcunla yani her şeyle kavga edersen, Aykut Kocaman dışarıya negatif enerji yayarsan, durumun böyle olur. Taraftarını sev, futbolcunu sev, pozitif olun! Bu işi al kas kendini, medya sus, sen giremezsin, oynamayanı döverim! Olmaz böyle olmaz olmaz olmaz! İyi şeyler iyi insanların başına gelir. En azından iyi insan taklidi yapsınlar ya!'' dedi.

''AYKUT KOCAMAN'IN KAFASINDAKİ İNSANLARIN SPORDA YERİ YOK''

Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisine atıfta bulunduğu basın toplantısını konuşan Altaylı, ''Adamın kafasına sandalye parçası atıyorlar. Yok kafası yarıldı mı yarılmadı mı? Atıldı mı atılmadı mı? Mesele yarılması değil. Kafasına sandalye atıldı ama kafası taş kafaydı, ceza yok. Kafasına 2 dikiş atıldı 2 maç, beyin kanaması geçirdi 6 maç, bitkisel hayata girdi 11 maç! Aykut Kocama bunu car car söylüyor. Senin meslektaşın bu! Onu koruman lazım. Bugün sana yarın ona. Celal Şengör'ün çok güzel bir lafı var. 'Ben kimseye kötülük yapmamaya çalışırım' dedi. Neden dedik, 'Ben zeki bir adamım ve bugün kötülük yaparsam, yarın öbür gün aynısını bana yaparlar' dedi. Yarın öbür gün Aykut Kocaman'ın kafasına bir şey gelirse; kafasından akan kanı mı ölçeceğiz? Kafasına atma kardeşim bir şey! Ne biliyorsun numaradan düştüğünü? De ki numaradan düştü, kafasına geldi mi gelmedi mi? Ona baksınlar! Sen attın mı kafasına bir şey? Kafasına bir şey gelmez, dersin ki, 'Numara yapıyor' anlarız ama 5 dikiş mi 3 dikiş mi diye soruyorlar. Aykut Kocaman'ın kafasındaki adamların sporda yeri yok. Konuşma, yapma! Sus en azından. Kulübü savunma, hocayı da kötüleme en azından...'' dedi.

''ŞENOL HOCA BU SENE AYRILACAK GİBİ DURUYOR''

Talisca'nın durumuyla ilgili konuşan Fatih Altaylı, ''20 milyon Euro'yu verirse Beşiktaş'ın hakkı var. Bilemeyiz ne olacak. Şenol Hoca zaten bu sene ayrılacak gibi duruyor. Gerçi transfer konuşuyorlar ama ortalıkta öyle bir hava var. Sözleşme gerçekse; Beşiktaş, 20 milyon Euro'yu verirse, Talisca'yı alır. O hak baki.'' dedi.

''TARIK ÇAMDAL'A TEPKİ GÖSTERİLMESİ YANLIŞ''

Tarık Çamdal'ın ıslıklanmasını doğru bulmayan Altaylı, ''Tepki yanlıştır. Tarık Çamdal, Galatasaray'ın futbolcusudur. Çocuğa yeteneğinin üstünde para verilmiş olması, çocuğun suçu değildir. Tarık iyi oynamıyorsa kabahat onda değil. Siz kalkıp da 1965 model kamyoneti 100 milyona alırsanız burada kamyonetin suçu yoktur.'' şeklinde konuştu.

''RIZA KOCAOĞLU'NA TEPKİ VERECEK NE VAR? ÇOCUK FIRLAMALIK YAPMIŞ, NEDEN KIZIYORLAR?''

Oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun Mustafa Cengiz'in basın mensuplarına konuştuğu esnada yaptığı hareketin abartıldığını söyleyen ve normal bulduğunu dile getiren Altaylı, ''Buna tepki verecek ne var? Çocuk orada fırlamalık yapıyor. Neden kızıyorlar? Gırgır yapıyor. Hayatta hiç mi espri olmasın. Çocuk da kendi çapında bir espri yapmış. Takılıyor, eğleniyor. Gayet de güzel. Burada sıcak karşılanmayacak bir şey yok. Gırgır yapıyor. İnsan güler ya...'' dedi.

''GALATASARAY'IN MEN EDİLME İHTİMALİ HALA VAR''

Fatih Kuşçu'nun sorduğu 'Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne gitmeme ihtimali var mı?' sorusunu cevaplayan Altaylı, ''Hala bu ihtimal var. Zayıf ama var. Ben bunu söylüyorum. Haftalardır da söylüyorum. Bir şampiyonluğunu, iki seçimini bekliyor. Dursun Özbek gelirse; büyük ihtimalle UEFA, Galatasaray'a ceza verebilir.

''MUSTAFA CENGİZ'İN 3 YIL DAHA BAŞKANLIĞI HAK ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM''

Galatasaray'ın seçim sürecini değerlendiren Altaylı, ''Galatasaray'da dört aday var, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu'nun kazanma ihtimali düşük. Yarış Mustafa Cengiz ile Dursun Özbek arasında geçecek. Burada Fatinoğlu iyi niyet gösterip çıktı ve liste oluşturdu. Fena olmayan birçok dostumuz var. Kazanma dinamiklerine sahip değiller. Ozan Korkut yönetimi ise garip bir yönetim. Ozan Korkut iyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Sporculuğu da var ama ben kendisini çok iyi tanımıyorum. NCAA' de bile oynamış başarılı bir sporcu. Galatasaray'da da oynamış bir isim. Düzgün bir insan. İyi bir profesyonel. Geçmişte bir Galatasaraylı ile iş yapıp ayrılmışlar, hakkında bir takım iddialar üreetiliyor ama hiçbirisinin doğru olmadığını size söyleyebilirim. Galatasaray'da böyle başkan adayları olmaz. Adnan Öztürk, 'ben başkan olamayacağım' diyor. Fakat 'benim yerime bu arkadaşı çıkarıyorum' diyor. Emanetçilik yani... Ya çıkarsın ya çıkmazsın, ayıp! Bu hoş bir şey değil. Bir başka sıkıntı, Ozan Korkut yönetiminin Adnan Öztürk himayesinde bir sıkıntısı var. Onların yüzünden Dursun Özbek bu seçimi kazanabilir. Çünkü ciddi bir oy bölme ihtimalleri var. Seçilecek kadar oy alamayacaklar çok açık ama alacakları oy Dursun Özbek karşıtlarından olacağı için bu duruma dikkat etmelerini söylüyorum. Ozan Korkut'un yönetiminde her biri Galatasaray yönetiminde yer alacak isimler var. Fakat sorun çözecek kapasitede isimler değiller. O yüzden de ben açıkçası Abdurrahim Albayrak faktörünü çok önemsiyorum. Abdurrahim 5 kez Galatasaray'a geldi 5 kez şampiyonluk gördü. Çok önemli işler yapıyor, yönetimle futbolcular arasında köprü oluyor. Mustafa Cengiz yönetiminde çok önemli isimler var. En önemlisi ise Abdurrahim Albayrak. Mustafa Cengiz'in bu seçimde desteklenmesini istiyorum. 4 aylık bir sürede çok sorunla uğraştı. Galatasaray'ı utandıracak bir şey yapmadı. Çok önemli meseleleri kısa sürede halletti. Yönetiminde Yusuf Günel gibi önemli meselelerde önemli katkılar sağlayan bir Galatasaraylı daha var. Dursun Özbek karşısında Mustafa Cengiz'in 3 yıl daha hak ettiğini düşünüyorum. Dursun Özbek bir kez daha başkan olursa Galatasaray biter.'' şeklinde konuştu.

''ALİ KOÇ ÇEKİLİRSE; KENDİSİNE VE SOYADINA HAKSIZLIK ETMİŞ OLUR''

Ali Koç'un kongreden çekilme iddialarını değerlendiren Altaylı, ''Bu duyumları ben de alıyorum ama Ali Koç eğer bu seçimden çekilirse kendisine ve soyadına haksızlık etmiş olur. Fenerbahçe'ye yakın tüm dostlarımız, 'Ali Koç bu seçimi aldı' diyor.'' dedi.