Fatih'de ticari taksi ile bir dükkan önüne gelen orta yaşlı bir adam, patates çuvalını çaldı. Bu kadarında da pes artık dedirten hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, Fatih Laleli’de geçtiğimiz günlerde sabaha karşı meydana gelen hırsızlık olayı bu kadarına da pes dedirtti. Gece saatlerinde ticari taksiye binerek bir marketin önüne gelen hırsız, sanki kendi iş yerinin önünden patates çuvallarını alıyormuş gibi taksiye yükledi. Çuvalı yükleyen hırsız daha sonra tekrar taksiye binerek gözden kayboldu.

İş yeri sahibi ise sabah saatlerinde geldiğinde patates çuvalını göremeyince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İş yeri sahibi gördükleri karşısında şaşkına dönerken, hırsızın rahatlığı ise yok artık dedirtti. Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, bir adamın ticari taksiden inip dükkan önünde duran patates çuvalını kucaklayarak taksiye koyduğu görülüyor.

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