Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, sözleşmesinin tek taraflı haksız olarak feshedildiği gerekçesiyle kendisini 13 milyon tazminat ödenmesi talebiyle açtığı davada 2. duruşma görüldü.
Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF)’nın avukat Hüseyin Karamehmetoğlu, “Türkiye nüfusunun 50 milyonu, bu paranın Terim’e ödenmemesi gerektiğini düşünüyor” dedi.
Fatih Terim’in avukatı Rezan Epözdemir ise “Bu doğru değil. Bu şekilde hakim baskı altına alınmaya çalışılıyor. Türkiye’de 80 milyon da verdiği yanlış kararlar nedeniyle TFF yönetiminin istifasını istiyor” dedi.
İstanbul 17. İş Mahkemesi Hakimi, Fatih Terim’in avukatının talebi doğrultusunda, Terim’in sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin TFF’nin tanık dinletme talebini kabul etmedi.
İLK DURUŞMADA YAŞANANLAR
Fatih Terim'in TFF'ye açtığı 13 milyonluk davanın ilk duruşmasında; Futbol Federasyonu’nun avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu, “Haklı neden olmasa TFF teknik adam değiştirme yoluna gitmeyecekti. Bu yüzden Dünya Kupası finallerine katılamadık” ifadelerini kullanmıştı... Terim’in avukatı ise TFF’nin tek taraflı sözleşmeyi feshettiği için 13 milyon ödemesi gerektiğini beriltmişti.
NE OLMUŞTU?
Bir süre önce Galatasaray Kulübü Teknik Direktörlüğü'ne getirilen Fatih Terim'in, Türkiye Futbol Direktörü olarak görev yaptığı dönem, damatları ve iki özel korumasıyla 16 Temmuz'da, Çeşme Alaçatı'daki Yüzevler Kebapçısı'na giderek, mekan sahibi Selahattin Aydoğdu'ya saldırdığı, daha sonra garsonların da karıştığı büyük bir kavga yaşandığı iddia edilmişti.
Bu iddiaların haberlere konu olması ve Terim'in kavgayla ilgili 19 Temmuz'da, "Yine olsa yine yaparım" açıklamaları üzerine harekete geçen TFF, 26 Temmuz'da Terim'in sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Terim'in avukatı Rezan Epözdemir de taraflar arasında 15 Kasım 2013'te imzalanan sözleşmenin haksız yere feshedildiği iddiasıyla sözleşmenin 6. maddesinden doğan 3 milyon 500 bin euroluk (12 milyon 950 bin lira) erken fesih tazminatının ödenmesi talebiyle İstanbul 19. İcra Müdürlüğü'ne icra takibi başlattı.
Bu talebe TFF avukatlarınca itiraz edilmesi üzerine avukat Epözdemir, İstanbul 17. İş Mahkemesi'ne "itirazın iptali" davası açtı.
3 AYRI KARAR ÇIKABİLİR
✓ İş mahkemesi, uyuşmazlık konusunun futboldan kaynaklanması nedeniyle, çözüm yerinin TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu olduğuna karar verebilir. Bu durumda, konu UÇK’da tartışılacak.
✓ Mahkeme, haksız feshe karar verirse, sözleşmenin 6. maddesi gereğince Fatih Terim’e 13 milyon TL ‘erken fesih tazminatı’ ödenecek. TFF ayrıca, Terim’e yüzde 20 de ‘icra inkar tazminatı’ olarak 2,6 milyon TL ödemek zorunda kalacak. Bu durumda TFF, Terim’e toplam 15,6 milyon TL ödeyecek.
✓ Mahkeme, TFF’nin İş Kanunu’nun 25. maddesi gereğince, ‘haklı fesih’ hakkını kullandığına karar vermesi durumunda ise Terim’e hiçbir ödeme yapılmayacak.
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